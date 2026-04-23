الكرملين يحذر من تصاعد العسكرة الأوروبية ويؤكد استعداد روسيا لمواجهة التحديات

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن أوروبا ترسم من جديد خطا فاصلا، وعلى روسيا أن تكون مستعدة لذلك، وأن تتحلى بالقوة، وأن تحقق أهدافها خلال العملية العسكرية الخاصة.

وقال بيسكوف - في تصريح أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية -: "هناك خط فاصل في أوروبا مجددا. لذا، يجب أن نكون مستعدين لذلك، وأن نفهم مع من نتعامل، وأن نكون أقوياء، وأن نحقق أهدافنا، لا سيما خلال العملية العسكرية الخاصة".

وفي حديثه عن عسكرة الدول الأوروبية، أضاف بيسكوف أن أوروبا تعلن روسيا مجددا خصما لها.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية قد أشار وفي وقت سابق من اليوم، إلى أن تصاعد النزعة العسكرية في أوروبا تجاه روسيا يستلزم من موسكو اتخاذ إجراءات لحماية مصالح البلاد.

وقال بيسكوف للصحفيين: "نحن نرى تصاعدا في النزعة العسكرية في أوروبا تجاه روسيا. هذا أمر سيئ، وبالطبع يتطلب منا اتخاذ إجراءات لحماية مصالحنا، والأهم من ذلك تحقيق تلك الأهداف التي وضعت في بداية العملية العسكرية الخاصة".

وأشار إلى أن بناء هيكل جديد للأمن الأوروبي سيتطلب من أوروبا إجراء حوار مع روسيا، بغض النظر عن مدى رغبة الاتحاد الأوروبي في ذلك.

وقال: "في كل الأحوال، سيتطلب الأمر حوارا (من جانب روسيا) مع الأوروبيين، بغض النظر عن مدى رغبتهم في ذلك، من أجل بناء هيكل أمن أوروبي جديد. لا يمكن الاستغناء عن هذا المسار".

من جهة أخرى، صرّح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، بأن الأوروبيين يتعرضون للخداع مرة أخرى، وأن أموال القرض الأوروبي لأوكرانيا ستدفع من جيوبهم.

وكتب مدفيديف - في حسابه على منصة "إكس"-: "وفق منطق بروكسل (الاتحاد الأوروبي) الأحمق، فإن روسيا هي التي ستدفع. استمتعوا بأنهم يخدعونكم مجددا أيها الأوروبيون، سيتم أخذ 90 مليار يورو من جيوبكم".

وفي وقت سابق من اليوم، أقرت دول الاتحاد الأوروبي، بعد تأخير دام شهرين، قرضًا لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو. وبحسب الشروط، لن تكون أوكرانيا ملزمة بسداد القرض إلا في حال حصولها على ما يُسمى "تعويضات" من جانب روسيا.