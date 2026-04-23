الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكرملين يحذر من تصاعد العسكرة الأوروبية ويؤكد استعداد روسيا لمواجهة التحديات

الكرملين
الكرملين
أ ش أ

 أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن أوروبا ترسم من جديد خطا فاصلا، وعلى روسيا أن تكون مستعدة لذلك، وأن تتحلى بالقوة، وأن تحقق أهدافها خلال العملية العسكرية الخاصة.

وقال بيسكوف - في تصريح أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية -: "هناك خط فاصل في أوروبا مجددا. لذا، يجب أن نكون مستعدين لذلك، وأن نفهم مع من نتعامل، وأن نكون أقوياء، وأن نحقق أهدافنا، لا سيما خلال العملية العسكرية الخاصة".

وفي حديثه عن عسكرة الدول الأوروبية، أضاف بيسكوف أن أوروبا تعلن روسيا مجددا خصما لها.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية قد أشار وفي وقت سابق من اليوم، إلى أن تصاعد النزعة العسكرية في أوروبا تجاه روسيا يستلزم من موسكو اتخاذ إجراءات لحماية مصالح البلاد.

وقال بيسكوف للصحفيين: "نحن نرى تصاعدا في النزعة العسكرية في أوروبا تجاه روسيا. هذا أمر سيئ، وبالطبع يتطلب منا اتخاذ إجراءات لحماية مصالحنا، والأهم من ذلك تحقيق تلك الأهداف التي وضعت في بداية العملية العسكرية الخاصة".

وأشار إلى أن بناء هيكل جديد للأمن الأوروبي سيتطلب من أوروبا إجراء حوار مع روسيا، بغض النظر عن مدى رغبة الاتحاد الأوروبي في ذلك.

وقال: "في كل الأحوال، سيتطلب الأمر حوارا (من جانب روسيا) مع الأوروبيين، بغض النظر عن مدى رغبتهم في ذلك، من أجل بناء هيكل أمن أوروبي جديد. لا يمكن الاستغناء عن هذا المسار".

من جهة أخرى، صرّح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، بأن الأوروبيين يتعرضون للخداع مرة أخرى، وأن أموال القرض الأوروبي لأوكرانيا ستدفع من جيوبهم.

وكتب مدفيديف - في حسابه على منصة "إكس"-: "وفق منطق بروكسل (الاتحاد الأوروبي) الأحمق، فإن روسيا هي التي ستدفع. استمتعوا بأنهم يخدعونكم مجددا أيها الأوروبيون، سيتم أخذ 90 مليار يورو من جيوبكم".

وفي وقت سابق من اليوم، أقرت دول الاتحاد الأوروبي، بعد تأخير دام شهرين، قرضًا لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو. وبحسب الشروط، لن تكون أوكرانيا ملزمة بسداد القرض إلا في حال حصولها على ما يُسمى "تعويضات" من جانب روسيا.

الكرملين أوروبا ترسم خطا فاصلا تحقق أهدافها العملية العسكرية

رسميًا.. مواعيد غلق المحلات والمطاعم بعد التوقيت الصيفي

بعد تعديل جدول امتحانات شهر ابريل بسبب اجازة عيد العمال|ننشر المواعيد الجديدة

تغيير موعد امتحانات شهر أبريل مرتين يثير الجدل.. والأهالي: اِلغوها أحسن

فارق يتجاوز 600 جنيه عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة في نسبة الزيادة

مدبولي: أسعار الوقود لن تتراجع لمستويات ما قبل الحرب قبل نهاية 2026

رئيس الوزراء: حسم مواعيد غلق المحلات والمولات الجديدة قبل يوم 27 أبريل

بعد تغيير الساعة.. موعد صلاة الفجر في التوقيت الصيفي الجديد

مدحت عبّد الهادي: عبدالله السعيد في هذا السن يقدم آداء ومستوى غير طبيعي

أمير هشام: الزمالك أصبح قريبا من تحقيق المعجزة الكروية

راحة للاعبي الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون

طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون
طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون
طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون

البطيخ
البطيخ
البطيخ

رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا
رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا
رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا

محمود سعد ولميس الحديدي
محمود سعد ولميس الحديدي
محمود سعد ولميس الحديدي

من أرض المعارك لأرض التنمية.. القوات المسلحة تحتفل بعيد تحرير سيناء باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

