الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا تعلن إحباط مخطط لتنفيذ عمل إرهابي ضد قيادة روسكومنادزور

روسيا
روسيا
محمود نوفل


أكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن أجهزة الأمن الأوكرانية تحاول بنشاط تعطيل الإجراءات التي تتخذها روسيا لضمان أمن الفضاء المعلوماتي، بما في ذلك حظر تطبيق "تلجرام"

وفي بيان له ؛ قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: الخصم يستخدم على نطاق واسع تطبيق "تلجرام" لارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية وأنشطة متطرفة واحتيال إلكتروني وجرائم خطيرة أخرى.

وأضاف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: توجه تهديدات بالقتل والاعتداء الجسدي إلى قادة وموظفي "روسكومنادزور" وأفراد عائلاتهم، بالإضافة إلى وقوع اعتداءات والتحضير لعمليات إرهابية.

وتابع البيان الروسي : تم إحباط محاولة اغتيال بحق قادة "روسكومنادزور" حيث كانت السيارة معدة للتفجير بعبوة ناسفة.

وزاد : منفذو الجرائم ضد قيادة وموظفي "روسكومنادزور" هم شباب روس يتلقون التنسيق من الخارج حيث جندتهم أجهزة المخابرات الأوكرانية عبر تطبيق المراسلة "تلجرام".

كما إعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي  7 من أنصار الفكر الراديكالي اليميني والنازي الجديد شاركوا في التحضير لعمل إرهابي ضد قيادة هيئة "روسكومنادزور".

وتابع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: زعيم المجموعة التي كانت تخطط لتنفيذ عمل إرهابي ضد قيادة "روسكومنادزور" كان من سكان موسكو، وقد أبدى مقاومة مسلحة وتم تحييده.

وأمضى الجهاز قائلا جهاز : تم فتح قضايا تتعلق بالاتجار غير المشروع بالأسلحة والمتفجرات بعد إحباط العمل الإرهابي ضد قادة "روسكومنادزور".

وختم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بيانه : تم ضبط عبوة ناسفة تزن 1 كجم وقنبلة يدوية ومسدسات ورموز تابعة للمسلحين الأوكرانيين بحوزة الذين كانوا يعدون لتنفيذ عمل إرهابي ضد "روسكومنادزور"

