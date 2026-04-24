جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم إحباط محاولة تهريب أسلحة من الأردن

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إحباطه محاولة تهريب أسلحة إلى إسرائيل من الأردن ليلة أمس، حيث ألقى القبض على مهرب وضبط 12 مسدساً.

وأوضح جيش الاحتلال أن المهرب، استخدم المهرب طائرة مسيرة لنقل الأسلحة عبر الحدود قرب البحر الميت، والتي رصدها سلاح الجو الإسرائيلي ومركز قيادة جديد تابع للفرقة الإقليمية 96 "جلعاد".

وأفاد بيان مشترك صادر عن الجيش والشرطة أن قوات الجيش الإسرائيلي والشرطة طاردت المهرب وألقت القبض عليه أثناء قيادته مركبة رباعية الدفع، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وإلى جانب المسدسات الـ 12، ضبطت القوات أيضاً معدات الطائرة المسيرة وأُحيل المشتبه به والأسلحة إلى الشرطة لاستكمال الإجراءات، وفقاً للجيش.