حرارة شديدة وأمطار رعدية.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الجمعة وتحذر من أتربة عالقة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بياناً بشأن حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة الموافق 24 أبريل 2026، كاشفة عن استمرار موجة الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع ظهور مجموعة من الظواهر الجوية المتباينة التي تتطلب حذر المواطنين وسائقي المركبات.

الحالة العامة للطقس

أشارت الهيئة إلى أن طقس الجمعة سيكون حاراً على أغلب الأنحاء نهاراً، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، حيث من المتوقع أن تسجل العظمى في القاهرة الكبرى 31 درجة مئوية. أما خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر، فيسود طقس مائل للبرودة إلى معتدل الحرارة.

تحذيرات الطرق (الشبورة المائية)

وحذر البيان من تكوّن شبورة مائية صباحية (من الساعة 4 حتى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، بالإضافة إلى شمال الصعيد ووسط سيناء، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

خريطة الأمطار والرياح

ورصدت خرائط الطقس ظواهر جوية متقلبة في أقصى غرب البلاد، وجاءت كالتالي:

أمطار رعدية: توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة في المساء، قد تكون رعدية أحياناً على مناطق متفرقة من (السلوم، سيوة، ومطروح).

رياح وأتربة: نشاط للرياح تتراوح سرعتها ما بين 30 إلى 35 كم/س على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى. ونبهت الهيئة إلى أن هذه الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة بشكل خاص على مناطق من (السلوم، سيوة، ومطروح) على فترات متقطعة.

نصائح ضرورية:

ناشدت الأرصاد الجوية المواطنين بضرورة متابعة النشرات الجوية بانتظام، والقيادة بهدوء خلال فترة تكون الشبورة صباحاً أو عند هبوب الرياح المثيرة للأتربة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة في المناطق المتوقع سقوط أمطار رعدية بها.