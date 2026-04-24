6 مباريات لـ الزمالك فى موسم ناري.. قمة الأهلي ونهائي الكونفدرالية الأبرز

يتبقى لنادي الزمالك 6 مباريات فقط لإسدال الستار على موسمه الكروي الحالي، الذي يخوضه على أكثر من جبهة، أبرزها الدوري المصري الممتاز وكأس الكونفدرالية الإفريقية بعد التأهل إلى النهائي.

ويخوض الفريق الأبيض جدولًا مزدحمًا في الفترة المقبلة، يبدأ يوم الإثنين 27 أبريل بمواجهة إنبي في الدوري، ثم لقاء القمة أمام الأهلي يوم الجمعة 1 مايو، يليه مواجهة سموحة يوم 5 مايو.

وفي التاسع من مايو، يخوض الزمالك مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية خارج مصر، على أن تُقام مواجهة الإياب في القاهرة يوم 16 مايو، قبل أن يختتم مبارياته المحلية بمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم 20 مايو.

نتائج مهمة في الدوري

وكان الزمالك قد واصل نتائجه الإيجابية في الدوري، بعد فوزه على بيراميدز بهدف دون رد، في المباراة التي أُقيمت على ملعب القاهرة الدولي ضمن مرحلة تحديد بطل الدوري.

وسجل هدف الفوز اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا في الدقيقة 83 بعد تمريرة حاسمة من الأنجولي شيكوبانزا، فيما ألغى الحكم هدفًا آخر للزمالك في الوقت بدل الضائع بداعي التسلل.

وبهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 49 نقطة في صدارة جدول الترتيب، متقدمًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 44 نقطة، ليواصل الفريق الأبيض مشواره بقوة نحو حسم لقب الدوري إلى جانب طموحه القاري في الكونفدرالية.