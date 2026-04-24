بدرع الدوري وكأس الكونفدرالية.. ياسمين الخطيب تشجع الزمالك: إنها تقترب

شاركت الإعلامية ياسمين الخطيب، جمهورها صورة لدرع الدوري و كأس الكونفدرالية وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وعلقت ياسمين الخطيب علي الصورة كاتبة: إنها تقترب يا زمالك جمعة مباركة.

ويستعد الزمالك لمواجهة قوية أمام فريق إنبي، والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز.

وتحظى هذه المباراة بأهمية كبرى، في ظل اشتعال المنافسة على لقب الدوري، حيث يسعى الزمالك لمواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على موقعه في صدارة جدول الترتيب، بينما يطمح إنبي إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفه في المسابقة.