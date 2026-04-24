رئيس أركان الجيش الأمريكي: مستعدون لاستئناف العمليات القتالية ضد إيران

أكد رئيس أركان الجيش الأمريكي دان كين أن قواته تواصل فرض حصار صارم على الموانئ الإيرانية حيث سيتم تطبيقه بشكل شامل على أي سفينة أيا كانت.



وقال رئيس الأركان الأمريكي في تصريحات : نراقب السفن المثيرة للانتباه سواء المتجهة لإيران أو التي كانت خارج نطاق منطقة الحصار.



وأضاف رئيس الأركان الأمريكي: نحن على أهبة الاستعداد وجاهزون لاعتراض السفن في إطار حصارنا البحري على إيران.



وختم رئيس الأركان الأمريكي: الجيش في وضع الاستعداد لاستئناف العمليات القتالية الكبرى فور صدور الأمر من الرئيس .

وكان وزير الحرب الأمريكي، بيت هيجسيث، قد قال منذ قليل إن إيران لديها فرصة تاريخية لعقد اتفاق جاد، والكرة في ملعبها الآن.

وأضاف هيغسيث - في مؤتمر صحفي عقد اليوم /الجمعة/ في البنتاجون - "عليهم أن يختاروا بحكمة على طاولة المفاوضات، كل ما عليهم فعله هو التخلي عن السلاح النووي بطرق ملموسة وقابلة للتحقق، وإلا سيشاهدون نظامهم الاقتصادي الهش ينهار تحت الضغط المتواصل للقوة الأمريكية".

وتابع أن الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية يزداد قوة يوما بعد يوم، مشيرا إلى أن حاملة طائرات ثانية ستنضم إليه خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومضى يقول"نسيطر على الوضع، لا يتم السماح لأي سفينة بالإبحار من مضيق هرمز إلى أي مكان في العالم دون إذن من البحرية الأمريكية" .. مؤكدا أنه في ظل هذا الحصار لم يعد الوقت في صالح إيران.