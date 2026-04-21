هند الضاوي: حصار أمريكي على الموانئ الإيرانية يدخل ضمن "الحرب النفسية"

أكدت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، أن الولايات المتحدة الأمريكية تفرض حصار على كل الموانئ الإيرانية وهو الأمر الذي يقرأ في سياق الحرب النفسية بين أمريكا وإيران، موضحة أن الشروط من كلا الطرفين خلال المفاوضات لم تم الوصول فيها لنقطة تلاقي وكل طرف يريد الحصول على كل مطالبه دفعة واحدة، وهو ما تسبب في تعقيد الأمر.

وأضافت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن بعض وسائل الإعلام الأمريكية والإيرانية يتحدثون عن أن إيران تستعد لجدولة تصعيدية وصفها البعض بـ "جولة التأديب الأخيرة"، مؤكدة أن هناك تجهيز للحرب من كلا الطرفين، في ظل جهود إقليمية لعدم تجدد الحرب مرة أخرى.

وشددت هند الضاوي على أن الاقتصاد العالمي تأثر سلبيا بفعل الحرب الأمريكية الإيرانية، موضحة أن هناك تصعيد في التصريحات بين إيران وترامب من جانب آخر، البعض يقول أنه محاولة فرض شروط وتحسين شروط التفاوض، مؤكدة أنه حتى الآن تقول إيرانها إنها لن تحضر إلى العاصمة الباكساتنية، وتابعت: "رئيس البرلمان الإيراني وصف الشروط الأمريكية في التفاوض بأنها شروط استسلام".