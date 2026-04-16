هند الضاوي: الاستقرار العربي السلاح الأهم لإفشال مخططات إسرائيل بعد تراجع دعم أوروبا

أكدت الاعلامية هند الضّاوي أن المكاسب التي حققتها إسرائيل على مدار العقود الماضية جاءت نتيجة الدعم المتدفق من حلفائها في أوروبا والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن هذا الدعم يشهد تراجعًا واضحًا في الجانب الأوروبي، بينما تبقى واشنطن الداعم الرئيسي المتبقي لتل أبيب.

وأوضحت هند الضّاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الولايات المتحدة تواجه تحديات وضغوطًا متزايدة على الساحة الدولية، من بينها احتمالات التصادم مع روسيا، وهو ما يحدّ من قدرتها على تقديم دعم غير مشروط لإسرائيل، مؤكدة أن خريطة القوى العالمية تشهد صعود دول قوية ومتماسكة بات لها تأثير متزايد في المشهد الدولي.

وشددت هند الضاوي على أن الدول العربية مطالَبة بالحفاظ على الثبات والاستقرار الداخلي والترابط في هذه المرحلة الدقيقة، باعتبار أن ذلك يمثل الوسيلة الحقيقية لإجهاض المخططات الإسرائيلية المدعومة أمريكيًا، مؤكدة أن تمرير الوقت في ظل حالة من الاستقرار العربي من شأنه أن يُضعف قدرة إسرائيل على تنفيذ أجندتها، خاصة في ظل تقلص حجم الدعم الدولي المتاح لها سواء من أوروبا أو الولايات المتحدة.