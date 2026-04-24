نقيب أطباء الأسنان: نجاح تجربة التصويت الإلكتروني وإقبال معقول من الناخبين

أكد الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء أسنان مصر، نجاح تجربة التصويت الإلكتروني التي تُطبق لأول مرة في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، والتي تُجرى اليوم، باعتبارها أول تجربة من نوعها في انتخابات النقابات المهنية.

وأوضح هيكل، في تصريحات خاصة، أن التجربة حظيت بإشادة من غالبية المشاركين من أعضاء الجمعية العمومية، مشيرا إلى أن العملية الانتخابية تسير بشكل منظم دون أي خروج عن الإطار المقرر.

انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان

وأضاف أن نسب المشاركة جاءت “معقولة” حتى الآن، لاسيما في محافظات القاهرة والوجه البحري، مقابل إقبال محدود في بعض محافظات الصعيد، لافتًا إلى أن العملية الانتخابية مستمرة حتى إغلاق باب التصويت وفق المواعيد المحددة.

وفي سياق متصل، تتواصل اللجان الانتخابية لنقابة أطباء الأسنان على مستوى الجمهورية في استقبال الناخبين، في انتخابات التجديد النصفي التي انطلقت اليوم الجمعة 24 أبريل 2026، لأول مرة بنظام الاقتراع الإلكتروني، وسط إشراف قضائي كامل من هيئة النيابة الإدارية ومتابعة دقيقة لسير العملية الانتخابية.

وبدأت عملية التصويت في تمام الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الخامسة مساءً، من خلال نظام اقتراع سري مباشر باستخدام تطبيق إلكتروني مخصص، يهدف لضمان الدقة والنزاهة في الإجراءات، مع اعتماد نظام “الألوان” لتحديد مستويات التصويت بين النقابة العامة والمناطق والفرعيات.

وكانت اللجنة المشرفة قد أكدت أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم دون معوقات، فيما بلغ عدد المشاركين نحو 5000 ناخب حتى الآن، مع تسجيل أعلى نسب مشاركة في محافظتي الشرقية وكفر الشيخ، من إجمالي نحو 118 ألف طبيب يحق لهم التصويت.