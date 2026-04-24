الدفاع الروسية تعلن عودة 193 عسكريا روسيا من الأسر في أوكرانيا
الرئيس السيسي يشارك في اجتماع تشاوري بين قادة عدد من الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي
تصعيد جديد.. إيران تحذر من استهداف النفط السعودي في حال ضرب منشآتها
المستشار الألماني: ندرس تخفيف العقوبات إذا قدمت إيران تنازلات
سعر الذهب يتراجع سريعًا.. وعيار 21 يخسر نحو 700 جنيه من أعلى قيمة
عراقجي في باكستان.. هل تعود مفاوضات واشنطن وطهران إلى الواجهة؟
المركز الأوروبي الآسيوي: انقسام أوروبي يعرقل بلورة استراتيجية موحدة تجاه إيران
رئيسة المفوضية الأوروبية: مصر تبذل جهودا لإحلال السلام والاستقرار بالمنطقة
أسعار الدواجن في مصر اليوم .. والشعبة تكشف عن مفاجأة خلال الفترة المقبلة
نائب وزير الصحة: تحقيق إنجاز في خفض معدلات القيصرية بالبحيرة من 70% إلى 54%
بسبب الجالية اليهودية.. بريطانيا تعتزم اتخاذ قرار صادم ضد الحرس الثوري الإيراني
برلمانية: الطفرة التنموية في سيناء ترجمة لإرادة سياسية ورؤية استراتيجية شاملة
رئيس التحرير
طه جبريل
نقيب أطباء الأسنان: نجاح تجربة التصويت الإلكتروني وإقبال معقول من الناخبين

الديب أبوعلي

أكد الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء أسنان مصر، نجاح تجربة التصويت الإلكتروني التي تُطبق لأول مرة في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، والتي تُجرى اليوم، باعتبارها أول تجربة من نوعها في انتخابات النقابات المهنية.

وأوضح هيكل، في تصريحات خاصة، أن التجربة حظيت بإشادة من غالبية المشاركين من أعضاء الجمعية العمومية، مشيرا إلى أن العملية الانتخابية تسير بشكل منظم دون أي خروج عن الإطار المقرر.

انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان 

وأضاف أن نسب المشاركة جاءت “معقولة” حتى الآن، لاسيما في محافظات القاهرة والوجه البحري، مقابل إقبال محدود في بعض محافظات الصعيد، لافتًا إلى أن العملية الانتخابية مستمرة حتى إغلاق باب التصويت وفق المواعيد المحددة.

وفي سياق متصل، تتواصل اللجان الانتخابية لنقابة أطباء الأسنان على مستوى الجمهورية في استقبال الناخبين، في انتخابات التجديد النصفي التي انطلقت اليوم الجمعة 24 أبريل 2026، لأول مرة بنظام الاقتراع الإلكتروني، وسط إشراف قضائي كامل من هيئة النيابة الإدارية ومتابعة دقيقة لسير العملية الانتخابية.

وبدأت عملية التصويت في تمام الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الخامسة مساءً، من خلال نظام اقتراع سري مباشر باستخدام تطبيق إلكتروني مخصص، يهدف لضمان الدقة والنزاهة في الإجراءات، مع اعتماد نظام “الألوان” لتحديد مستويات التصويت بين النقابة العامة والمناطق والفرعيات.

وكانت اللجنة المشرفة قد أكدت أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم دون معوقات، فيما بلغ عدد المشاركين نحو 5000 ناخب حتى الآن، مع تسجيل أعلى نسب مشاركة في محافظتي الشرقية وكفر الشيخ، من إجمالي نحو 118 ألف طبيب يحق لهم التصويت.

الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء أسنان مصر التصويت الإلكتروني أطباء الأسنان انتخابات التجديد النصفي نقابة أطباء الأسنان هيئة النيابة الإدارية أطباء أسنان مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار الفراخ البيضا

أسعار الفراخ البيضاء تفاجئ المستهلكين.. سعر الكيلو اليوم الجمعة

رئيس الوزراء

بعد موافقة الحكومة.. 3 حالات لإنهاء الزواج للمسيحيين فى مشروع قانون الأحوال الشخصية

المطرب التركي إبراهيم تاتليسس

ثروة بـ850 مليون دولار في مهب الريح| إبراهيم تاتليسس يحرم أسرته من الميراث ..القصة الكاملة

حمد فتحي مع شيكابالا

الرياضة ضارة بالصحة.. تحذير طبي خطير لعملاق السلة المصري حمد فتحي: اعتزل فورا

صورة ارشيفية

عقب اصلاح العطل بشبكة مكاتب التأمينات.. طريقة الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي

شيكو بانزا

برسالة ساخرة.. شيكو بانزا نجم الزمالك يثير غضب مدافع بيراميدز

قتيل روسي

روسيا تعلن مقتل أكثر من 8 آلاف مدني في هجمات أوكرانية وإصابة 20 الف

حالة الطقس

حرارة شديدة وأمطار رعدية.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الجمعة وتحذر من أتربة عالقة

ترشيحاتنا

جنوب لبنان

غارات إسرائيلية على لبنان بعد هجوم مسيرات من حزب الله

جيش الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم إحباط محاولة تهريب أسلحة من الأردن

الجنرال دان كين

رئيس الأركان الأمريكي: زرع إيران ألغاما في مضيق هرمز انتهاك لوقف إطلاق النار

بالصور

احترس من ارتفاع السكر في الدم.. أعراض صامتة قد تهدد صحتك

أعراض ارتفاع السكر في الدم
أعراض ارتفاع السكر في الدم
أعراض ارتفاع السكر في الدم

بطولات على الأرض المقدسة.. كيف طهرت القوات المسلحة سيناء من الإرهاب؟

القوات المسلحة
القوات المسلحة
القوات المسلحة

سلمى أبو ضيف تستعرض رشاقتها في لوك كاجوال.. شاهد

سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف

الشرقية: حملات إزالة فورية للتعديات على الأراضي الزراعية.. صور

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

أزمة مطرب مهرجانات مشهور

استغاثة مؤثرة.. أزمة جديدة تطارد مطرب مهرجانات بعد اتهامات طليقته

القرد لولو الهارب

قرد هارب يشعل السوشيال ميديا ويثير الذعر في المنوفية| فيديوجراف

علي غزلان

قدّر الله وما شاء فعل.. منشور غامض يفتح باب التكهنات حول حياة علي غزلان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

المزيد