قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

انتخابات نقابة أطباء الأسنان.. شروط التصويت والمقار الانتخابية

الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان
الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان
الديب أبوعلي

تنطلق اليوم الجمعة 24 أبريل 2026، انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان، لاختيار ممثلي النقابة العامة والمناطق والنقابات الفرعية، وذلك تحت إشراف قضائي كامل من النيابة الإدارية، فيما يتم استخدام نظام التصويت الإلكتروني في سابقة هي الأولى من نوعها.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن عملية الاقتراع تنطلق في الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الخامسة مساءً، وذلك وفقا للمادة (19) من اللائحة الداخلية لنقابة الأسنان، عبر نظام اقتراع سري مباشر باستخدام تطبيق إلكتروني مخصص صممته النيابة الإدارية لضمان الدقة والنزاهة وسلامة الإجراءات.

وأوضحت اللجنة، أن النظام الانتخابي يعتمد على “الألوان” لتحديد مستويات التصويت، حيث تعرض أسماء المرشحين مرتبة حسب أقدمية القيد؛ لافتة: فاللون الأبيض مخصص لعضوية النقابة العامة، ويتيح اختيار 3 مرشحين فوق 15 عاما و3 مرشحين تحت 15 عاما، بينما اللون الأخضر لعضوية المنطقة باختيار مرشح واحد عن كل منطقة، أما اللون الأزرق فلعضوية النقابة الفرعية باختيار مرشح واحد فوق 15 عاما ومرشح واحد تحت 15 عاما، مع عدم السماح للنظام الإلكتروني بقبول أقل أو أكثر من العدد المطلوب في كل مستوى، وإتاحة خيار “إبطال الصوت” لمن يرغب.

شروط التصويت في انتخابات نقابة الأسنان 

وحددت النقابة عددا من الشروط للمشاركة في التصويت، أبرزها سداد الاشتراك السنوي حتى عام 2025، مع إتاحة السداد الفوري داخل مقار اللجان أو عبر تطبيقات النقابة العامة أو “فوري”، إلى جانب ضرورة إثبات الشخصية من خلال كارنيه النقابة أو بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو رخصة القيادة، وعدم السماح بالتصويت إلا للمدرجة أسماؤهم بكشوف الجمعية العمومية المختومة، مع عدم الاعتداد بأي خطابات صادرة من جهات العمل.

وشددت النقابة على حظر التصوير داخل المقار الانتخابية بشكل كامل، بما يشمل تصوير شاشات التصويت أو استخدام أي وسيلة تسجيل مرئي أو صوتي، محذرة من اتخاذ إجراءات قانونية حازمة تجاه أي مخالفة باعتبارها إخلالا بنظام العملية الانتخابية.

وتشهد الانتخابات منافسة بين 140 مرشحا يتنافسون على مقاعد النقابة العامة والنقابات الفرعية، و259 مرشحا يسعون لحسم مواقعهم داخل التشكيلات النقابية المختلفة، في مشهد يعكس حراكاً مهنيا واسعا داخل أوساط أطباء الأسنان، وتنحصر المنافسة بشكل رئيسي بين قائمتي "المستقبل" و"التغيير".

وفي المقابل، حسمت 35 مقعدا بالتزكية بعد غلق باب الترشح، بعد فوز عدد من المرشحين دون منافسة في بعض النقابات الفرعية.

وأكد نقيب أطباء الأسنان الدكتور إيهاب هيكل، أن إدخال منظومة التصويت الإلكتروني يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وضمان نزاهة العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن النقابة وفرت نظاما تقنيا مؤمَّنا يضمن سرية البيانات ودقة النتائج، وأن العملية الانتخابية تخضع لإشراف كامل من اللجان المختصة مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة التصويت ومنع أي محاولات للتلاعب.

وأضاف أن هذه الانتخابات تمثل فرصة حقيقية لاختيار كوادر قادرة على تطوير المهنة وتحسين الأوضاع المهنية والمعيشية للأطباء، إلى جانب الارتقاء بالخدمات النقابية، داعيا جموع الأطباء إلى المشاركة الفعالة، ومؤكدا أن نجاح تجربة التصويت الإلكتروني سيمهد لتعميمه داخل النقابات المهنية مستقبلا بما يعزز كفاءة العملية الانتخابية ويرفع نسب المشاركة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

المقليات
طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون
البطيخ
رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا
