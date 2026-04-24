أول انتخابات إلكترونية.. 5000 طبيب يدلون بأصواتهم في نقابة الأسنان

تواصل اللجان الانتخابية لنقابة أطباء الأسنان على مستوى الجمهورية استقبال الناخبين، في انتخابات التجديد النصفي التي انطلقت اليوم الجمعة 24 أبريل 2026، لأول مرة بنظام الاقتراع الإلكتروني، وسط إشراف قضائي كامل ومتابعة دقيقة لسير العملية الانتخابية.

وبدأت عملية التصويت في تمام الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى الخامسة مساءً، وفقًا للمادة (19) من اللائحة الداخلية، من خلال نظام اقتراع سري مباشر باستخدام تطبيق إلكتروني مخصص صممته هيئة النيابة الإدارية لضمان دقة ونزاهة العملية الانتخابية.

انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأسنان

وأوضحت اللجنة المشرفة أن النظام الانتخابي يعتمد على “الألوان” لتحديد مستويات التصويت، حيث يُخصص اللون الأبيض لعضوية النقابة العامة مع اختيار 3 مرشحين فوق 15 عاما و3 تحت 15 عاما، بينما يُخصص اللون الأخضر لعضوية المنطقة باختيار مرشح واحد عن كل منطقة، واللون الأزرق لعضوية النقابة الفرعية باختيار مرشح واحد فوق 15 عاما وآخر تحت 15 عاما، مع عدم السماح بقبول عدد أقل أو أكثر من العدد المحدد، إلى جانب إتاحة خيار “إبطال الصوت”.

وحددت النقابة شروط التصويت، أبرزها سداد الاشتراك السنوي حتى عام 2025، مع إتاحة السداد الفوري داخل مقار اللجان أو عبر تطبيقات النقابة أو خدمة “فوري”، فضلا عن ضرورة إثبات الشخصية من خلال كارنيه النقابة أو بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو رخصة القيادة، على أن يقتصر التصويت على الأسماء المدرجة بكشوف الجمعية العمومية المعتمدة.

وفي السياق ذاته، قالت المستشارة جيهان جمال الدين، رئيس إحدى اللجان الفرعية، إن جميع مراحل التصويت تتم تحت إشراف هيئة النيابة الإدارية، مؤكدة أن العملية تسير بشكل منتظم دون معوقات، مشيرة إلى أن النظام الإلكتروني يعتمد على التقنيات الرقمية في فرز الأصوات وإحصاء أعداد المصوتين بما يقلل من التدخل البشري ويعزز دقة النتائج.

وأضافت أن دور اللجان الفرعية يقتصر على الإشراف على الصناديق وختم أوراق الاقتراع، بما يضمن سرية التصويت ومنع أي تداخل من قبل الناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

من جانبه، أعلن الدكتور حسين عبد الهادي، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان وعضو لجنة الانتخابات، أن عدد المشاركين في التصويت بلغ نحو 5000 طبيب حتى الآن، مشيرًا إلى أن محافظتي الشرقية وكفر الشيخ سجلتا أعلى نسب مشاركة منذ بدء العملية الانتخابية.

وأوضح أن عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت يصل إلى نحو 118 ألف طبيب، لافتًا إلى أن الانتخابات تجرى داخل 55 لجنة فرعية مجهزة بـ110 أجهزة حاسب آلي لتطبيق منظومة التصويت الإلكتروني الجديدة.

وأشار إلى أن النصاب القانوني للجمعية العمومية اكتمل مبكرا في تمام الساعة 10:12 صباحا، بعد مشاركة أول 200 طبيب، في مؤشر على الإقبال الملحوظ.

وتشهد الانتخابات تنافس 137 مرشحا على 66 مقعدا بمستويات النقابة العامة والمناطق والفرعيات، على أن تُعلن النتائج النهائية عقب انتهاء التصويت وتسليم المحاضر للجنة العامة المختصة.