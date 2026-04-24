رئيس أركان الجيش الأمريكي: مستعدون لاستئناف العمليات القتالية ضد إيران
بطولات على الأرض المقدسة.. كيف طهرت القوات المسلحة سيناء من الإرهاب؟
محافظ البحر الأحمر يطلق منظومة الرقابة الرقمية للقضاء على المخلفات
14 شهرا في قلب الجليد.. دراسة تكشف ما يفعله القطب الجنوبي بعقل الإنسان
المؤتمر: الذكرى 44 لتحرير سيناء تؤكد قوة الدولة المصرية واستمرار معركة البناء والتنمية
صورة تذكارية لـ الرئيس السيسي مع المشاركين في الاجتماع العربي الأوروبي بقبرص| شاهد
أول انتخابات إلكترونية.. 5000 طبيب يدلون بأصواتهم في نقابة الأسنان
70 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
نجم بيراميدز يجري عمليه جراحيه عقب إصابته في مباراة الزمالك
نعتذر للركاب.. السكة الحديد تكشف عن سبب تأخر القطارات على خط القاهرة - الإسكندرية
دعاء يوم الجمعة للميت.. ردد هذه الكلمات واجعل قبره روضة من رياض الجنة
وزير الحرب الأمريكي: إيران لديها فرصة تاريخية لعقد اتفاق جاد..والكرة في ملعبها
أول انتخابات إلكترونية.. 5000 طبيب يدلون بأصواتهم في نقابة الأسنان

انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان
انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان
الديب أبوعلي

تواصل اللجان الانتخابية لنقابة أطباء الأسنان على مستوى الجمهورية استقبال الناخبين، في انتخابات التجديد النصفي التي انطلقت اليوم الجمعة 24 أبريل 2026، لأول مرة بنظام الاقتراع الإلكتروني، وسط إشراف قضائي كامل ومتابعة دقيقة لسير العملية الانتخابية.

وبدأت عملية التصويت في تمام الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى الخامسة مساءً، وفقًا للمادة (19) من اللائحة الداخلية، من خلال نظام اقتراع سري مباشر باستخدام تطبيق إلكتروني مخصص صممته هيئة النيابة الإدارية لضمان دقة ونزاهة العملية الانتخابية.

انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأسنان 

وأوضحت اللجنة المشرفة أن النظام الانتخابي يعتمد على “الألوان” لتحديد مستويات التصويت، حيث يُخصص اللون الأبيض لعضوية النقابة العامة مع اختيار 3 مرشحين فوق 15 عاما و3 تحت 15 عاما، بينما يُخصص اللون الأخضر لعضوية المنطقة باختيار مرشح واحد عن كل منطقة، واللون الأزرق لعضوية النقابة الفرعية باختيار مرشح واحد فوق 15 عاما وآخر تحت 15 عاما، مع عدم السماح بقبول عدد أقل أو أكثر من العدد المحدد، إلى جانب إتاحة خيار “إبطال الصوت”.

وحددت النقابة شروط التصويت، أبرزها سداد الاشتراك السنوي حتى عام 2025، مع إتاحة السداد الفوري داخل مقار اللجان أو عبر تطبيقات النقابة أو خدمة “فوري”، فضلا عن ضرورة إثبات الشخصية من خلال كارنيه النقابة أو بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو رخصة القيادة، على أن يقتصر التصويت على الأسماء المدرجة بكشوف الجمعية العمومية المعتمدة.

وفي السياق ذاته، قالت المستشارة جيهان جمال الدين، رئيس إحدى اللجان الفرعية، إن جميع مراحل التصويت تتم تحت إشراف هيئة النيابة الإدارية، مؤكدة أن العملية تسير بشكل منتظم دون معوقات، مشيرة إلى أن النظام الإلكتروني يعتمد على التقنيات الرقمية في فرز الأصوات وإحصاء أعداد المصوتين بما يقلل من التدخل البشري ويعزز دقة النتائج.

وأضافت أن دور اللجان الفرعية يقتصر على الإشراف على الصناديق وختم أوراق الاقتراع، بما يضمن سرية التصويت ومنع أي تداخل من قبل الناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

من جانبه، أعلن الدكتور حسين عبد الهادي، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان وعضو لجنة الانتخابات، أن عدد المشاركين في التصويت بلغ نحو 5000 طبيب حتى الآن، مشيرًا إلى أن محافظتي الشرقية وكفر الشيخ سجلتا أعلى نسب مشاركة منذ بدء العملية الانتخابية.

وأوضح أن عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت يصل إلى نحو 118 ألف طبيب، لافتًا إلى أن الانتخابات تجرى داخل 55 لجنة فرعية مجهزة بـ110 أجهزة حاسب آلي لتطبيق منظومة التصويت الإلكتروني الجديدة.

وأشار إلى أن النصاب القانوني للجمعية العمومية اكتمل مبكرا في تمام الساعة 10:12 صباحا، بعد مشاركة أول 200 طبيب، في مؤشر على الإقبال الملحوظ.

وتشهد الانتخابات تنافس 137 مرشحا على 66 مقعدا بمستويات النقابة العامة والمناطق والفرعيات، على أن تُعلن النتائج النهائية عقب انتهاء التصويت وتسليم المحاضر للجنة العامة المختصة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار الفراخ البيضا

أسعار الفراخ البيضاء تفاجئ المستهلكين.. سعر الكيلو اليوم الجمعة

رئيس الوزراء

بعد موافقة الحكومة.. 3 حالات لإنهاء الزواج للمسيحيين فى مشروع قانون الأحوال الشخصية

المطرب التركي إبراهيم تاتليسس

ثروة بـ850 مليون دولار في مهب الريح| إبراهيم تاتليسس يحرم أسرته من الميراث ..القصة الكاملة

صورة ارشيفية

عقب اصلاح العطل بشبكة مكاتب التأمينات.. طريقة الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي

حمد فتحي مع شيكابالا

الرياضة ضارة بالصحة.. تحذير طبي خطير لعملاق السلة المصري حمد فتحي: اعتزل فورا

حالة الطقس

حرارة شديدة وأمطار رعدية.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الجمعة وتحذر من أتربة عالقة

قتيل روسي

روسيا تعلن مقتل أكثر من 8 آلاف مدني في هجمات أوكرانية وإصابة 20 الف

شيكو بانزا

برسالة ساخرة.. شيكو بانزا نجم الزمالك يثير غضب مدافع بيراميدز

ترشيحاتنا

بيت هيغسيث

وزير الحرب الأمريكي: لدى إيران “فرصة لعقد صفقة جيدة”

أرشيفي

لبنان .. جيش الاحتلال يطالب سكان قرية دير عامص بضرورة الإخلاء الفور

الأمن الروسي

بسيارة مفخخة.. الأمن الروسي يعلن إحباط هجوم استهدف هيئة الاتصالات

بالصور

بطولات على الأرض المقدسة.. كيف طهرت القوات المسلحة سيناء من الإرهاب؟

القوات المسلحة
القوات المسلحة
القوات المسلحة

سلمى أبو ضيف تستعرض رشاقتها في لوك كاجوال.. شاهد

سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف

الشرقية: حملات إزالة فورية للتعديات على الأراضي الزراعية.. صور

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فستان لافت.. زوجة خالد سليم تخطف الأنظار في أحدث ظهور

زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم

فيديو

أزمة مطرب مهرجانات مشهور

استغاثة مؤثرة.. أزمة جديدة تطارد مطرب مهرجانات بعد اتهامات طليقته

القرد لولو الهارب

قرد هارب يشعل السوشيال ميديا ويثير الذعر في المنوفية| فيديوجراف

علي غزلان

قدّر الله وما شاء فعل.. منشور غامض يفتح باب التكهنات حول حياة علي غزلان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

المزيد