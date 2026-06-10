قائد القوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتي يبحث مع نظيره الأسترالي تعزيز التعاون العسكري

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بحث قائد القوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتي اللواء الركن راشد محمد الشامسي، مع رئيس القوات الجوية الأسترالية الفريق ستيفن شابيل، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين.

وذكرت وزارة الدفاع الإماراتية - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن اللقاء تناول تطوير التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات العسكرية والعملياتية، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك؛ بما يسهم في تعزيز الجاهزية ورفع مستوى التنسيق بين الجانبين.

كما التقى رئيس القوات الجوية الأسترالية - خلال زيارته الإمارات - نائب قائد القوات البحرية العميد الركن إبراهيم يوسف النعيمي؛ حيث جرى استعراض مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات العسكرية والبحرية في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين.

تأتي هذه اللقاءات في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكات العسكرية وتطوير آليات التنسيق والتعاون المشترك بما يدعم الجاهزية ويرتقي بمستوى العمل العسكري بين الجانبين.



