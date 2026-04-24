إيقاف أعمال بناء مخالفة في 3 فلل ومصادرة المعدات بالغردقة

واصل حي جنوب الغردقة حملاته الميدانية لرصد وإزالة التعديات في إطار توجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة التصدي الفوري لمخالفات البناء وفرض هيبة الدولة ومنع العشوائيات، وتنفيذاً لتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة.

وقاد اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، حملة ميدانية بمنطقة مبارك 6، بمشاركة قسم التنظيم والتعديات بالإدارة الهندسية وقسم البيئة، وبالتنسيق مع شرطة المرافق، حيث تم ضبط وإيقاف أعمال بناء مخالفة بعدد 3 فلل لعدم حصولها على التراخيص القانونية اللازمة.

وأوضح رئيس الحي أنه تم التحفظ على جميع المعدات المستخدمة.