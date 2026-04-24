إزالات فورية لمخالفات تعوق التطوير في زرزارة شمال الغردقة

شنت رئاسة حي شمال الغردقة حملة مكبرة لإزالة التعديات بمنطقة زرزارة في إطار توجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة التصدي الحاسم لمخالفات البناء وفرض هيبة الدولة، وبتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة.

وقاد الحملة اللواء أحمد علي أحمد، رئيس حي شمال الغردقة، حيث تم تكليف فرق المتابعة الميدانية وقسم التنظيم وقسم البيئة بتنفيذ إزالات فورية لعدد من المخالفات، التي شملت إقامة غرف وبلكونات وأسوار حديدية بالشوارع العامة، ما تسبب في إعاقة أعمال التطوير الجارية بالمنطقة وأثر سلباً على المواطنين.

وأكد رئيس الحي أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع المتابعة المستمرة للأعمال، مشدداً على تكثيف الحملات اليومية لرصد أي محاولات للبناء المخالف داخل نطاق الحي.

وأوضح أن الدولة لن تتهاون مع أي تعدٍ على أملاكها، وأن هناك التزاماً كاملاً بتطبيق القانون بكل حزم للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة ودعم جهود التنمية والتطوير.