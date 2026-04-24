برلماني باكستاني: استمرار التوتر في مضيق هرمز خطر على الاقتصاد العالمي

قال الدكتور أفنان خان عضو مجلس الشيوخ الباكستاني، إن المرحلة الراهنة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل تتسم بحالة غير مستقرة، موضحًا أن ما يجري يمكن وصفه بأنه «لا حرب ولا سلام»، في ظل استمرار التوتر وتجميد مسار المفاوضات رغم الاتصالات الجارية.

وأشار خان، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن باكستان تبذل جهودًا لدفع الأطراف إلى طاولة الحوار بهدف التوصل إلى تسوية سلمية، لكنه أوضح أن هذه المساعي لم تحقق تقدمًا ملموسًا حتى الآن، مع تزايد صعوبة تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية.

وأضاف أن استمرار التوتر في مضيق هرمز يمثل خطرًا مباشرًا على الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى اضطراب حركة الملاحة واتهامات متبادلة بين الأطراف، ما أدى إلى حالة من القلق في الأسواق الدولية.

وأكد أن الخلافات بين الشروط الأمريكية والتوقعات الإيرانية ما زالت كبيرة، وهو ما يعمّق حالة الجمود السياسي، موضحًا أن وقف إطلاق النار الحالي لا يعكس تقدمًا حقيقيًا بل مجرد «تجميد مؤقت» للوضع دون حلول نهائية.