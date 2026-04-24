هدف بيزيرا في شباك بيراميدز يثير الجدل| لجنة الحكام تحسم الأزمة

أثار هدف البرازيلي خوان بيزيرا نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في شباك فريق بيراميدز الجدل في الوسط الرياضي.

وتغلب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال على نظيره فريق بيراميدز بهدف دون رد فى المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز بالمرحلة النهائية.

وكشفت مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة أن لجنة الحكام أكدت علي صحة قرار محمد الغازي حكم مباراة الزمالك وبيراميدز بإحتساب هدف البرازيلي خوان بيزيرا الذي سجله في الدقيقة 85 من عمر اللقاء.

وأفادت المصادر أن لجنة الحكام أشادت بقرار محمد الغازي حكم المباراة لدي احتسابه هدف البرازيلي خوان بيزيرا نجم الزمالك فى شباك بيراميدز وتأكيد حكم تقنية الفيديو الـ VAR علي قراره.

الزمالك يقترب من لقب الدوري

يكفي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال حصد 8 نقاط وتحقيق الفوز في مباراتين فقط والتعادل في مثلهما من أصل أربع مواجهات متبقية له في الدوري، أو الفوز في 3 مباريات لضمان حصد اللقب والتأهل رسميًا إلي دوري أبطال إفريقيا دون النظر إلى نتائج منافسيه المباشرين، الأهلي وبيراميدز.

وينتظر الفريق جدولا حاسما حيث يواجه إنبي ثم الأهلي في قمة مرتقبة قبل أن يختتم مشواره أمام سموحة وسيراميكا كليوباترا.

وتشير الحسابات إلى أن وصول الزمالك إلى 58 نقطة سيكون كافيا لحسم لقب الدوري الممتاز وحجز بطاقة التأهل إلي دوري أبطال إفريقيا في ظل صعوبة وصول الأهلي وبيراميدز معا إلى هذا الرصيد، خاصة مع المواجهة المباشرة المرتقبة بينهما.

وتتجه الأنظار إلى صدام الأهلي وبيراميدز المقرر إقامته يوم الإثنين القادم الذي قد يلعب دورا حاسما في تحديد ملامح الصراع حيث إن تعادلهما يمنح الزمالك أفضلية كبيرة وقد يقربه ليس فقط من التأهل الإفريقي بل من التتويج بلقب الدوري أيضا.

وفي المقابل، يخوض الأهلي مواجهات قوية أمام بيراميدز والزمالك وانبي والمصري.

بينما يواجه بيراميدز فرق الأهلي وإنبي وسيراميكا كليوباترا وسموحة في سباق مشتعل حتى صافرة النهاية.