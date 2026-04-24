هيثم فاروق يتغني بالزمالك : أجمل من أي حاجة في الحياة

علق هيثم فاروق نجم الفريق الاول الكروى فى النادى الاسبق علي فوز الزمالك علي نظيره بيراميدز في الدوري الممتاز بهدف نظيف.

و كتب هيثم فاروق عبر أكس: ‏كلاكيت تانى مرة ‏إلى نادى الزمالك ‏كل حاجة جميلة جدآ جدآ فى هذه الحياة ‏أنت أجمل منها.

ويستعد الزمالك لمواجهة قوية أمام فريق إنبي، والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز.

وتحظى هذه المباراة بأهمية كبيرة، في ظل اشتعال المنافسة على لقب الدوري، حيث يسعى الزمالك لمواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على موقعه في صدارة جدول الترتيب، بينما يطمح إنبي إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفه في المسابقة.