بعد الفوز على بيراميدز.. سيناريوهات تتويج الزمالك بالدوري

اقترب الزمالك خطوة جديدة من حسم لقب الدوري المصري، بعد فوزه الثمين على بيراميدز، ليُبقي مصيره في يده دون الحاجة لانتظار نتائج المنافسين خلال الجولات المتبقية من مرحلة الحسم.

وبات الفريق الأبيض بحاجة إلى الوصول للنقطة 57 من أجل التتويج رسميًا باللقب دون النظر إلى أي حسابات أخرى، ما يعني ضرورة حصد 8 نقاط من أصل 12 متاحة خلال آخر 4 مباريات بالموسم.

وتتمثل السيناريوهات التي تمنح الزمالك اللقب رسميًا في تحقيق 3 انتصارات، وهو ما يرفع رصيده بـ9 نقاط ويضمن التتويج مباشرة، أو الفوز في مباراتين مع التعادل في مباراتين، ليجمع 8 نقاط تكفي أيضًا لحسم اللقب.

أما في حال حصد أقل من 8 نقاط، فسيصبح الزمالك في انتظار نتائج منافسيه، ليدخل سباق التتويج في دائرة الحسابات المعقدة.

ويبرز السيناريو الأخطر في حال نجح الأهلي في الفوز بجميع مبارياته المتبقية، حيث سيصل إلى 56 نقطة، وهو ما يفرض على الزمالك حصد 3 انتصارات على الأقل لضمان إنهاء الموسم في الصدارة.

وينطبق الأمر نفسه حال فاز بيراميدز بجميع مواجهاته المتبقية ووصل إلى 56 نقطة، إذ سيكون الزمالك مطالبًا أيضًا بالفوز في 3 مباريات، من بينها مواجهات سموحة وإنبي وسيراميكا، لتجنب أي مفاجآت في الصراع على اللقب.

ويظل الزمالك على بُعد 8 نقاط فقط من استعادة لقب الدوري، فيما تبدو الجولات الأربع المقبلة حاسمة في رسم ملامح البطل.