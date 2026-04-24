رئيس أركان الجيش الأمريكي: مستعدون لاستئناف العمليات القتالية ضد إيران
بطولات على الأرض المقدسة.. كيف طهرت القوات المسلحة سيناء من الإرهاب؟
محافظ البحر الأحمر يطلق منظومة الرقابة الرقمية للقضاء على المخلفات
14 شهرا في قلب الجليد.. دراسة تكشف ما يفعله القطب الجنوبي بعقل الإنسان
المؤتمر: الذكرى 44 لتحرير سيناء تؤكد قوة الدولة المصرية واستمرار معركة البناء والتنمية
صورة تذكارية لـ الرئيس السيسي مع المشاركين في الاجتماع العربي الأوروبي بقبرص| شاهد
أول انتخابات إلكترونية.. 5000 طبيب يدلون بأصواتهم في نقابة الأسنان
70 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
نجم بيراميدز يجري عمليه جراحيه عقب إصابته في مباراة الزمالك
نعتذر للركاب.. السكة الحديد تكشف عن سبب تأخر القطارات على خط القاهرة - الإسكندرية
دعاء يوم الجمعة للميت.. ردد هذه الكلمات واجعل قبره روضة من رياض الجنة
وزير الحرب الأمريكي: إيران لديها فرصة تاريخية لعقد اتفاق جاد..والكرة في ملعبها
خطيب الأزهر: سيناء أرض التجلي عادت بسواعد الأبطال.. والجيش المصري جاهز لردع أي تهديد

أ.د عباس شومان، أمين عام هيئة كبار العلماء
أ.د عباس شومان، أمين عام هيئة كبار العلماء

ألقى أ.د عباس شومان، أمين عام هيئة كبار العلماء، خطبة الجمعة اليوم بالجامع الأزهر، ودار موضوعها حول "ذكرى تحرير سيناء"، مؤكدا أن سيناء ليست مجرد أرض حدودية، بل هي بقعة مباركة اقترن ذكرها بمكة المكرمة في القرآن الكريم، وتميزت بكونها الأرض التي شهدت تجلي المولى عز وجل على كليمه موسى عليه السلام، ما يمنحها مكانة دينية وتاريخية فريدة في وجدان المسلمين، مشيرا  إلى أن معركة عام 1967م لم تزد المصريين إلا عزيمة وإصرارا على استرداد الأرض، وهو ما يظهر من استعداد القوات المسلحة المصرية، حتى جاءت اللحظة الحاسبة في أكتوبر المجيد، الذي أظهر بسالة وقوة الإرادة المصرية.

وأضاف أمين عام هيئة كبار العلماء، أن لعلماء الأزهر الشريف خلال تلك المرحلة  الحاسمة دور كبير، لم يقتصر على أداء دورهم الدعوي فقط، بل شاركوا في دعم الجنود على الجبهة، حيث تدربوا مع الضباط والجنود، وحمل بعضهم السلاح، وأسهموا في رفع الروح المعنوية بكلماتهم المؤثرة التي عززت من صمود جنود مصر الأبطال في ساحات القتال، موضحا أن حرب أكتوبر عام 1973 شكلت نقطة تحول فارقة في التاريخ العسكري الحديث، إذ تمكن الجندي المصري من تحطيم أسطورة التفوق العسكري للعدو الإسرائيلي، رغم ما واجهه من تحصينات معقدة مثل خط بارليف، واستخدام أسلحة حارقة كالنابالم، إلا أن الإرادة المصرية نجحت في عبور قناة السويس خلال ساعات قليلة، وتدمير التحصينات وإلحاق خسائر فادحة بالعدو، مشيرا إلى أن استعادة سيناء لم تقتصر على العمل العسكري فحسب، بل مرت بثلاث مراحل متكاملة: بدأت بالمعركة العسكرية التي أعادت الكرامة، ثم مرحلة المفاوضات التي فرضتها قوة الجيش على أرض الواقع، وصولا إلى معركة القانون والتحكيم الدولي التي استعادت بها مصر كامل أراضيها، وعلى رأسها منطقة طابا، والتي أظهرت براعة المفاوض المصري.

وفي ختام الخطبة، وجه الدكتور عباس شومان رسالة إلى الشباب، دعاهم فيها إلى استيعاب حجم التضحيات التي قدمها الآباء، والحفاظ على ما تحقق من إنجازات، موجها التحية لشهداء الوطن الذين روت دماؤهم أرض سيناء، ومتمنيا دوام الصحة لأبطال أكتوبر الأحياء، مشدد على ضرورة تماسك الشعب المصري، ووقوفه صفا واحدا خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة، مؤكدا جاهزية الجميع للدفاع عن الوطن، كما أن  الجيش المصري سيظل حصنا منيعا في مواجهة أي تهديد، داعيا الله أن يحفظ مصر ويحقق لها مزيدا من الأمن والاستقرار.

اسعار الفراخ البيضا

أسعار الفراخ البيضاء تفاجئ المستهلكين.. سعر الكيلو اليوم الجمعة

رئيس الوزراء

بعد موافقة الحكومة.. 3 حالات لإنهاء الزواج للمسيحيين فى مشروع قانون الأحوال الشخصية

المطرب التركي إبراهيم تاتليسس

ثروة بـ850 مليون دولار في مهب الريح| إبراهيم تاتليسس يحرم أسرته من الميراث ..القصة الكاملة

صورة ارشيفية

عقب اصلاح العطل بشبكة مكاتب التأمينات.. طريقة الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي

حمد فتحي مع شيكابالا

الرياضة ضارة بالصحة.. تحذير طبي خطير لعملاق السلة المصري حمد فتحي: اعتزل فورا

حالة الطقس

حرارة شديدة وأمطار رعدية.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الجمعة وتحذر من أتربة عالقة

قتيل روسي

روسيا تعلن مقتل أكثر من 8 آلاف مدني في هجمات أوكرانية وإصابة 20 الف

شيكو بانزا

برسالة ساخرة.. شيكو بانزا نجم الزمالك يثير غضب مدافع بيراميدز

بيت هيغسيث

وزير الحرب الأمريكي: لدى إيران “فرصة لعقد صفقة جيدة”

أرشيفي

لبنان .. جيش الاحتلال يطالب سكان قرية دير عامص بضرورة الإخلاء الفور

الأمن الروسي

بسيارة مفخخة.. الأمن الروسي يعلن إحباط هجوم استهدف هيئة الاتصالات

بالصور

بطولات على الأرض المقدسة.. كيف طهرت القوات المسلحة سيناء من الإرهاب؟

سلمى أبو ضيف تستعرض رشاقتها في لوك كاجوال.. شاهد

سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف

الشرقية: حملات إزالة فورية للتعديات على الأراضي الزراعية.. صور

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فستان لافت.. زوجة خالد سليم تخطف الأنظار في أحدث ظهور

زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم

أزمة مطرب مهرجانات مشهور

استغاثة مؤثرة.. أزمة جديدة تطارد مطرب مهرجانات بعد اتهامات طليقته

القرد لولو الهارب

قرد هارب يشعل السوشيال ميديا ويثير الذعر في المنوفية| فيديوجراف

علي غزلان

قدّر الله وما شاء فعل.. منشور غامض يفتح باب التكهنات حول حياة علي غزلان

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

