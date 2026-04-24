نجم بيراميدز يجري عمليه جراحيه عقب إصابته في مباراة الزمالك

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن إجراء لاعب الوسط أحمد عاطف قطة لعملية جراحية اليوم بإحدى المستشفيات بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة الزمالك في الدوري.

وتعرض قطة لاصطدام قوي مع فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز في إحدى الكرات وقرر الجهاز الطبي خروجه مستبدلا حفاظا على سلامته ونزول يوسف أوباما بديلا.

أوضح المنيري أن الجراحة شملت إصلاح وتثبيت كسر في الأنف تعرض له اللاعب إثر الاصطدام القوي، وسيبقى في المستشفى تحت الملاحظة لحين خروجه.

شدد المنيري على أن قطة سيبدأ بعد أسبوع من الآن النزول تدريجيا إلى الملعب دون التحامات قوية، حيث سيرتدي واقي للوجه لحمايته، ويعود تدريجيا للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات حينما يكون جاهزا تماما.