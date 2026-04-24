الغندور لـ معتمد جمال: مبروك على الجمال ده

حرص الإعلامي خالد الغندور علي تهنئة معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك بعد فوز الفريق علي نظيرة بيراميدز بهدف نظيف.

و كتب خالد الغندور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:اللي معتمد علي ربنا يكسب مبروك يا معتمد علي الجمال ده.

ويستعد الزمالك لمواجهة قوية أمام فريق إنبي، والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز.

وتحظى هذه المباراة بأهمية كبيرة، في ظل اشتعال المنافسة على لقب الدوري، حيث يسعى الزمالك لمواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على موقعه في صدارة جدول الترتيب، بينما يطمح إنبي إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفه في المسابقة.