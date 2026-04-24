لن نخاطر بأي لاعب.. معتمد جمال يكشف سبب استبعاد بنتايج

كشف معتمد جمال، المدير الفني لنادي الزمالك، كواليس استبعاد محمود بنتايج من قائمة الفريق خلال مواجهة بيراميدز، مؤكدًا أن القرار جاء لأسباب طبية بحتة.

وأوضح المدير الفني، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن اللاعب كان يعاني خلال الأيام الماضية من آلام في العضلة الضامة، وهو ما أبعده عن الحسابات الفنية، قبل أن تتجدد شكواه يوم المباراة.

وأشار إلى أن الجهاز الفني فضّل استبعاد اللاعب من القائمة حفاظًا عليه ومنعًا لتفاقم الإصابة، خاصة في ظل ضغط المباريات خلال الفترة الحالية.

وعن مدة غياب بنتايج، أكد معتمد جمال أنه لم يتم تحديدها حتى الآن، مشددًا على أن أي لاعب يشعر بإجهاد أو إصابة لن يتم المجازفة به، في ظل ارتباط الفريق بعدد من المواجهات المهمة المقبلة.