قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تامر عبدالحميد: أرفع القبعة لشيكو بانزا.. والتغييرات كلمة السر في الفوز على بيراميدز

رباب الهواري

تحدث تامر عبدالحميد دونجا نجم نادي الزمالك السابق، عن فوز الفريق الأول لكرة القدم بالفارس الأبيض، أمام بيراميدز، في الجولة الثالثة من مرحلة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم 2025-2026.

وقال دونجا خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور: "مبروك للزمالك وجماهيره ولاعبيه والجهاز الفني وما يقدمه الأبيض "حاجه عظيمة".

وأضاف: "معتمد جمال نجح في قراءة الملعب أمام بيراميدز بشكل كبير، وأحمد ربيع يستحق فرصة الفترة المقبلة والزمالك يحتاج لكل لاعب".

وواصل نجم الزمالك السابق: "عبدالله السعيد قدم مباراة رائعة أمام بيراميدز، والزمالك كان قادر على التقدم بهدفين أمام بيراميدز في الشوط الأول".

وشدد: "تغييرات معتمد جمال كانت مؤثرة جدا وبعتذر لشيكو بانزا بعد ظهوره المميز أمام بيراميدز".

وأكد: "أرفع القبعة لشيكو بانزا واللاعب حول المباراة بشكل كبير، والزمالك يستحق الفوز على بيراميدز وواثق من فوز الأبيض بالدوري".

واختتم: "جماهير الزمالك "مش مصدقة" ما يفعله الفريق بعد تصدره للدوري في ظل الظروف الصعبة".

الزمالك خوان بيزيرا أخبار الرياضة دورى نايل بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

سعر الذهب اليوم

معاشات مايو 2026

موعد صلاة الفجر بالتوقيت الصيفي

سعر الدولار

بيراميدز

حالة الطقس

ترشيحاتنا

نتنياهو

جنوب لبنان

الولايات المتحدة والمملكة الأردنية

بالصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد المهدي يكتب

وائل الغول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

علي صالح

المزيد