تامر عبدالحميد: أرفع القبعة لشيكو بانزا.. والتغييرات كلمة السر في الفوز على بيراميدز

تحدث تامر عبدالحميد دونجا نجم نادي الزمالك السابق، عن فوز الفريق الأول لكرة القدم بالفارس الأبيض، أمام بيراميدز، في الجولة الثالثة من مرحلة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم 2025-2026.

وقال دونجا خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور: "مبروك للزمالك وجماهيره ولاعبيه والجهاز الفني وما يقدمه الأبيض "حاجه عظيمة".

وأضاف: "معتمد جمال نجح في قراءة الملعب أمام بيراميدز بشكل كبير، وأحمد ربيع يستحق فرصة الفترة المقبلة والزمالك يحتاج لكل لاعب".

وواصل نجم الزمالك السابق: "عبدالله السعيد قدم مباراة رائعة أمام بيراميدز، والزمالك كان قادر على التقدم بهدفين أمام بيراميدز في الشوط الأول".

وشدد: "تغييرات معتمد جمال كانت مؤثرة جدا وبعتذر لشيكو بانزا بعد ظهوره المميز أمام بيراميدز".

وأكد: "أرفع القبعة لشيكو بانزا واللاعب حول المباراة بشكل كبير، والزمالك يستحق الفوز على بيراميدز وواثق من فوز الأبيض بالدوري".

واختتم: "جماهير الزمالك "مش مصدقة" ما يفعله الفريق بعد تصدره للدوري في ظل الظروف الصعبة".