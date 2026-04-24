راحة للاعبي الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الجمعة، وذلك عقب الفوز المهم الذي حققه الفريق على نظيره بيراميدز ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء قرار الجهاز الفني في إطار حرصه على منح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس واستعادة الحالة البدنية والذهنية، خاصة بعد المجهود الكبير الذي بذله الفريق خلال المباراة الأخيرة، والتي شهدت أداءً قويًا وحماسًا واضحًا من جانب اللاعبين.

استئناف التدريبات استعدادًا لمواجهة إنبي

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته الجماعية يوم السبت المقبل على ملعب ستاد الكلية الحربية، وذلك ضمن البرنامج التحضيري الذي وضعه الجهاز الفني استعدادًا للمواجهة المقبلة. ويسعى الجهاز الفني إلى تجهيز اللاعبين بأفضل شكل ممكن من الناحيتين الفنية والبدنية، مع التركيز على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في اللقاء السابق، والعمل على تعزيز نقاط القوة داخل الفريق.

مواجهة مرتقبة أمام إنبي في صراع اللقب

ويستعد الزمالك لمواجهة قوية أمام فريق إنبي، والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز.

وتحظى هذه المباراة بأهمية كبيرة، في ظل اشتعال المنافسة على لقب الدوري، حيث يسعى الزمالك لمواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على موقعه في صدارة جدول الترتيب، بينما يطمح إنبي إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفه في المسابقة.