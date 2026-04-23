أحمد كريمة: المنتـ حر أمره متروك إلى الله.. وعلى الإنسان تحمل مشقة الدنيا

أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الدين له علماء، ولذلك يجب على المواطنين الحصول على التفسيرات الصحيحة من رجال الدين، مطالبا بعدم حديث أي شخص غير متخصص عن الدين.

وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال تصريح، أن الانتـ حار جريمة منكرة، وأن الله تعالى قال في كتابه الكريم: "ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا".

ولفت إلى أن الانتـ حار من الكبائر، وأن المنتـ حر مسلم فاسق عاصٍ، وأن أمره مفوض إلى الله عز وجل، وهو الغفور الرحيم.

وأشار إلى أن على كل إنسان تحمّل مشقة الدنيا، وله أجر من الله وأن الله بشر الصابرين بكل خير.