داعية: سيدنا محمد أكل الدجاج والبطيخ.. ونظام الطيبات خالف الإجماع

أكد الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، أن ما كان يتحدث عنه الدكتور الراحل ضياء العوضي بخصوص نظام الطيبات في الأكل، وتحذيره من تناول بعض الوجبات التي أحلها الله، يُعد مخالفة للإجماع والعادات والتقاليد.



وأضاف الداعية الإسلامي، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن ما طرحه العوضي -رحمه الله- كان بهدف إثارة الجدل (الترند)، وليس لسبب علمي موثوق، مؤكدًا أن ما حرّمه الله وما أحلّه واضح في النصوص الشرعية، وكذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.

سيدنا محمد تناول البطيخ



ولفت إلى أن الراحل ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتناول الدجاج، لكن هناك حديثًا صحيحًا عن أبي موسى الأشعري يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم، أكل الدجاج، وأن هذا مذكور في صحيحي البخاري ومسلم.



وأشار إلى أن النبي شرب اللبن، وتمضمض بعده وقال إن له دسمًا، كما ورد في صحيح البخاري، كما تناول البطيخ، وهناك أحاديث تشير إلى ذلك، مؤكدًا أن الادعاء بأن من يتناول البطيخ قد يموت هو كلام غير صحيح ويهدف فقط إلى إثارة الجدل.