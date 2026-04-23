مدبولي: أسعار الوقود لن تتراجع لمستويات ما قبل الحرب قبل نهاية 2026

وضع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، النقاط على الحروف بشأن مستقبل أسعار الطاقة في مصر، مؤكداً أن أي تراجع ملموس في أسعار الوقود لمستوياتها القديمة لن يتحقق قبل نهاية عام 2026.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، انطلاقة استثمارية كبرى من قلب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالسخنة، حيث افتتح وتفقد مدبولي حزمة من المشروعات تضم 9 مصانع جديدة بقطاعات استراتيجية متنوعة، بإجمالي استثمارات تتجاوز 182 مليون دولار، مؤكداً في رسائل حاسمة من موقع العمل أن الدولة ماضية في توطين الصناعات المغذية لتقليل فاتورة الاستيراد، معلناً في الوقت ذاته ملامح السياسات الاقتصادية والخدمية للمرحلة المقبلة في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة.