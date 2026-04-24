هشام حنفي: يورتشيتش أخطأ في إدارة المباراة.. والزمالك استحق الفوز

تحدث هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق، عن فوز الزمالك أمام بيراميدز ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال هشام حنفي تصريحات عبر برنامج ستاد المحور:"جماهير الزمالك ومعتمد جمال هم كلمة السر في تفوق الفارس الأبيض، معتمد جمال مدرب كبير جدا".

وأضاف:"معتمد جمال يجيد قراءة الملعب بشكل كبير وهذا واضح في تغييراته، تغييرات معتمد هي كلمة السر في فوز الزمالك على بيراميدز وتحية كبيرة له وتوقيت نزول شيكو بانزا مثالي خصوصا بعد تغييرات بيراميدز الهجومية".

وأردف:"لم يعجبني يورتشيتش في إدارته لمباراة الزمالك وتغييراته لم تكن مؤثرة، وأسامة جلال لم يكن جاهز على المستوى البدني وإصابته المبكرة يتحملها يورتشيتش".

وأكمل:" أول مرة أشوف بيراميدز بيدافع من نص الملعب ولم أعتاد على تلك الطريقة، كنت أشعر في كل لحظة أن الزمالك هو من سيخطف الفوز وبيراميدز قدم مباراة سيئة".

واختتم حديثه قائلًا:"ناصر ماهر كان أفضل لاعب في بيراميدز ومع ذلك يورتشيتش قام بتغييره والشيبي كان نقطة ضعف بيراميدز أمام الزمالك".