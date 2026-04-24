مواعيد وأسعار قطار تالجو الجمعة 24 أبريل 2026 بعد التوقيت الصيفي .. أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تحديث مواعيد تشغيل قطارات تالجو الإسبانية الفاخرة تزامنا مع تطبيق التوقيت الصيفي 2026، وذلك على خطوط الوجهين البحري والقبلي اليوم الجمعة 24 أبريل 2026. ويأتي هذا الإعلان في إطار خطة الهيئة المستمرة لتطوير منظومة النقل بالسكك الحديدية، وتقديم خدمات حديثة تواكب المعايير العالمية من حيث السرعة والراحة وجودة الخدمة المقدمة للركاب.

وتحظى قطارات تالجو باهتمام واسع من المواطنين، نظرا لما توفره من مستوى متقدم من الرفاهية داخل العربات، إلى جانب تقليل زمن الرحلات بين المحافظات، وهو ما يجعلها خيارا مفضلا لقطاع كبير من المسافرين على خطوط السكك الحديدية في مصر.

مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة الإسكندرية

تشمل مواعيد تشغيل قطارات تالجو على خط القاهرة الإسكندرية عدة رحلات يومية منتظمة، حيث يقوم القطار رقم 2025 من القاهرة في تمام الساعة 8:00 صباحا، ويصل إلى الإسكندرية الساعة 10:30 صباحا. كما ينطلق القطار رقم 2023 من القاهرة في تمام الساعة 2:00 ظهرا، ليصل إلى الإسكندرية الساعة 4:30 مساء. بينما يغادر القطار رقم 2027 من القاهرة في تمام الساعة 7:00 مساء، ويصل إلى الإسكندرية الساعة 9:30 مساء.

مواعيد قطار تالجو على خط الإسكندرية القاهرة

أما بالنسبة لرحلات العودة من الإسكندرية إلى القاهرة، فيقوم القطار رقم 2022 من الإسكندرية في تمام الساعة 7:00 مساء، ويصل إلى القاهرة الساعة 9:30 مساء. كما ينطلق القطار رقم 2024 في تمام الساعة 2:00 ظهرا، ويصل إلى القاهرة الساعة 4:30 مساء. ويغادر القطار رقم 2026 من الإسكندرية في تمام الساعة 6:50 مساء، ليصل إلى القاهرة الساعة 9:20 مساء.

وتجدر الإشارة إلى أن القطار رقم 2022 ينطلق الساعة 9:00 صباحا من محطة الإسكندرية أيام الجمعة والعطلات الرسمية، في تعديل خاص يهدف إلى تلبية احتياجات الركاب خلال هذه الأيام التي تشهد إقبالا متزايدا على السفر.

مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة أسوان

وفيما يتعلق بخط الصعيد، ينطلق القطار رقم 2030 من القاهرة في تمام الساعة 7:00 مساء، ليصل إلى أسوان الساعة 6:40 صباح اليوم التالي. كما يقوم القطار رقم 2031 من أسوان يوميا في تمام الساعة 7:00 مساء، ويصل إلى القاهرة الساعة 6:50 صباحا.

ويمر قطار تالجو خلال رحلته على هذا الخط بعدد من المحطات الرئيسية، تشمل الجيزة والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وإدفو وكوم أمبو، وصولا إلى أسوان، وهو ما يتيح خدمة مميزة لعدد كبير من محافظات الصعيد.

أسعار تذاكر قطار تالجو على خط القاهرة الإسكندرية

حددت الهيئة أسعار تذاكر قطار تالجو على خط القاهرة الإسكندرية، حيث تبلغ قيمة تذكرة الدرجة الأولى 400 جنيه، بينما تصل تذكرة الدرجة الثانية إلى 275 جنيها، وذلك ضمن فئة القطارات الفاخرة التي تقدم خدمات متميزة للركاب.

أسعار تذاكر قطار تالجو على خط القاهرة أسوان

أما بالنسبة لخط القاهرة أسوان والعودة، فقد تم تحديد أسعار التذاكر وفقا لمحطات الوصول. حيث تبلغ قيمة التذكرة إلى أسوان وإدفو وكوم أمبو 1000 جنيه للدرجة الأولى و750 جنيها للدرجة الثانية. بينما تصل أسعار التذاكر إلى الأقصر إلى 880 جنيها للدرجة الأولى و550 جنيها للدرجة الثانية.

وبالنسبة لمحطة قنا، تبلغ أسعار التذاكر 770 جنيها للدرجة الأولى و500 جنيه للدرجة الثانية. أما إلى سوهاج فتبلغ 710 جنيهات للدرجة الأولى و500 جنيه للدرجة الثانية. في حين تصل أسعار التذاكر إلى أسيوط والمنيا إلى 500 جنيه للدرجة الأولى و350 جنيها للدرجة الثانية.

أهمية قطارات تالجو في تطوير النقل

تعكس هذه الخدمة المتطورة توجه الدولة نحو تحديث أسطول السكك الحديدية، حيث تمثل قطارات تالجو نقلة نوعية في مستوى الخدمة، من خلال الجمع بين السرعة العالية والتصميم العصري، إلى جانب تقنيات حديثة توفر تجربة سفر أكثر راحة وأمانا.

كما تسهم هذه القطارات في تقليل زمن الرحلات بين المحافظات، وهو ما يدعم حركة التنقل ويعزز من كفاءة شبكة النقل، خاصة على الخطوط الحيوية التي تربط بين القاهرة والإسكندرية ومحافظات الصعيد.