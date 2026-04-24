الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

موعد صلاة الفجر في التوقيت الصيفي الجديد

محمد شحتة

أصبح موعد صلاة الفجر في التوقيت الصيفي، هو الذي يبحث عنه المسلمون الآن بعد تطبيق التوقيت الصيفي اعتبارا من اليوم الجمعة 24 أبريل، وفيه سيتم العمل بنظام التوقيت الصيفي، ولهذا يكثر البحث عن مواقيت الصلاة بعد تغيير الساعة إلى التوقيت الصيفي.

ويحين موعد صلاة الفجر  في التوقيت الصيفي في تمام الساعة 04:46

كما يحين موعد الشروق: 06:19، ويحين موعد صلاة الجمعة في تمام الساعة : 12:53، كما يحين موعد صلاة العصر في تمام الساعة 04:29، ويحين موعد صلاة المغرب في تمام الساعة: 07:28، ويحين موعد صلاة العشاء في تمام الساعة: 08:51.

أما في محافظة الإسكندرية، فتبدأ صلاة الفجر عند الساعة 4:48 صباحًا، وتكون صلاة الظهر في الساعة 12:58 ظهرًا، في حين يحين موعد صلاة العصر عند الساعة 4:36 مساءً، بينما تقام صلاة المغرب في الساعة 7:35 مساءً، وصلاة العشاء في الساعة 8:59 مساءً، مع وجود اختلافًا بسيطًا بالمواعيد مقارنة بباقي المحافظات.

تطبيق التوقيت الصيفي

ويبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في مصر اعتبارًا من آخر جمعة من شهر أبريل، حيث يوافق أول يوم لتطبيق النظام الجديد اليوم الجمعة 24 أبريل 2026، ويأتي هذا التغيير ضمن الإجراءات السنوية التي تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة والاستفادة من ضوء النهار لفترات أطول.

وتكمن أهمية تطبيق التوقيت الصيفي في تأثيره المباشر على مواعيد الصلاة اليومية، إذ تختلف المواقيت من محافظة إلى أخرى بعد تقديم الساعة 60 دقيقة، مع استمرار التغير التدريجي في أوقات الصلاة بالتزامن مع تغير الفصول، ومن المقرر أن يستمر العمل بالتوقيت الصيفي في مصر لعام 2026 حتى نهاية شهر أكتوبر، قبل العودة مجددًا إلى التوقيت الشتوي.

المقليات
طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون
البطيخ
رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا
