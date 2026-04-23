موعد صلاة الجمعة بالتوقيت الصيفي 2026 .. اعرف هتصلي بكرا الساعة كام؟

ساعة واحدة متبقية على بداية التوقيت الصيفي ، حيث يبحث كثير من المصريين عن مواعيد الصلاة بالتوقيت الصيفي 2026، وأصبح التوقيت الصيفي 2026 في مصر حديث المواطنين الفترة الراهنة، لمعرفة مواقيت الصلاة على مدار اليوم.

كما يبحث الكثير عن موعد صلاة الجمعة بالتوقيت الصيفي 2026، لذا يقدم لكم موقع صدى البلد مواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الصيفي فى القاهرة والجيزة وباقي محافظات مصر.

موعد صلاة الجمعة اليوم بعد تعديل الساعة

حيث يؤذن لصلاة الجمعة فى تمام الساعة 12:53 م.

مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي

مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجر 4:43 ص

صلاة الظهر 12:53 م

صلاة العصر 29: 4 م

صلاة المغرب 7:29 م

صلاة العشاء 8:51م

مواقيت الصلاة في اسكندرية

الفجْر٤:٤٥ ص

الشروق٦:٢٠ ص

الظُّهْر١٢:٥٨ م

العَصر٤:٣٧ م

المَغرب٧:٣٦ م

العِشاء٩:٠١ م

مواقيت الصلاة في الاقصر

الفجْر٤:٤٨ ص

الشروق٦:١٧ ص

الظُّهْر١٢:٤٧ م

العَصر٤:١٨ م

المَغرب٧:١٨ م

العِشاء٨:٣٧ م

مواقيت الصلاة في الواحات

الفجْر٤:٥٦ ص

الشروق٦:٢٨ ص

الظُّهْر١:٠٢ م

العَصر٤:٣٧ م

المَغرب٧:٣٧ م

العِشاء٨:٥٨ م

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

الفجْر٤:٣٧ ص

الشروق٦:١٢ ص

الظُّهْر١٢:٤٩ م

العَصر٤:٢٦ م

المَغرب٧:٢٦ م

العِشاء٨:٥٠ م