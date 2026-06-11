خبير : الاحتياطي النفطي الصيني سلاح بكين لمواجهة اضطرابات أسواق الطاقة

علق الدكتور مارفن لي، أستاذ الاقتصاد السياسي، على سحب الصين من احتياطيها النفطية، قائلا إن هناك مثل صيني يقول: "يجب أن تكون مستعدًا للخطر في وقت السلم"، موضحا: "نحن نعمل بهذا المبدأ منذ ستينيات القرن الماضي، حيث كان أسلافنا يتعاملون مع مخاوف مرتبطة بتحذيرات من الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة بشأن احتمالات أزمات عالمية، مثل ما حدث في الحرب العالمية الثانية وغيرها من الأزمات السابقة".

أضاف خلال مداخلة في برنامج "المراقب"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، ويقدمه الإعلامي أحمد بشتو، أن "ما نقوم به اليوم هو محاولة استباق المشكلات المحتملة في السوق العالمية، من خلال إدارة المخاطر بشكل مدروس، ومن وجهة نظر بكين، فإن التوترات الحالية في الشرق الأوسط تزيد من حالة عدم اليقين في سوق النفط العالمي، وخاصة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية، وجزء كبير منه يذهب إلى الصين".

وأوضح أن الصين كيان اقتصادي ضخم، وفي الوقت ذاته عملت على تنويع مصادر الطاقة لديها، سواء من إفريقيا أو آسيا الوسطى، إضافة إلى التوسع في الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية.

ولفت إلى أن الهدف هو الحد من تأثير الاضطرابات في الشرق الأوسط على أمن الطاقة العالمي، وفي هذا السياق، تحاول الصين تعزيز استقرارها الاقتصادي والطاقة مقارنة بعدد من الاقتصادات الأخرى في المنطقة والعالم، مثل اليابان وماليزيا في هذه المرحلة.