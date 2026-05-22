أستاذ اقتصاد سياسي: الصين ترى أن السلام أصبح «سلعة باهظة» وسط تصاعد التوترات العالمية

قال الدكتور مارفن لي، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن من منظور الصين، لا يزال العالم غير مستقر أو سلمي بعد، مشيرًا إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينج، عقب زيارته إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد أن السلام أصبح سلعة باهظة الثمن في ظل التوترات الجيوسياسية في أوكرانيا والشرق الأوسط ومناطق أخرى حول العالم.

وأضاف خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية أن الصين تسعى إلى تقديم نفسها بوصفها وسيطًا مسالمًا وصانعًا للسلام وقوة للاستقرار، مع التمسك بمبادئ القانون الدولي وحرية التجارة.

وأشار إلى أن الصين تمر في الوقت الحالي بوضع دقيق، إذ يمكن ملاحظة تحركات دبلوماسية، من بينها زيارات لمسؤولين من المملكة المتحدة ولقاءاتهم مع القيادة الصينية، بهدف تعزيز الاتفاقيات التجارية والحصول على دعم اقتصادي، إلى جانب تعميق التعاون الاقتصادي لا بين روسيا والصين فقط، بل أيضًا بين روسيا وبقية دول العالم.