قد ساعتك الآن لـ 1:00 صباحًا.. بدء التوقيت الصيفي 2026 رسميًا

عبد العزيز جمال

بدأ الآن تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر، والمقرر ان يستمر لمدة 6 أشهر حتى آخر خميس في شهر اكتوبر المقبل.

ويزيد البحث عن عن طريقة ضبط الهواتف وأجهزة الكمبيوتر واللابتوب مع بدء العمل بالنظام الجديد، خاصة مع انتهاء فترة العمل بالتوقيت الشتوي رسميًا.

ويأتي تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في إطار خطة حكومية تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة والاستفادة القصوى من ساعات النهار، وهو ما يجعل الكثيرين يحرصون على معرفة تفاصيل التغيير لتجنب أي ارتباك في المواعيد اليومية.
 

تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر

بدأت الحكومة رسميًا تطبيق التوقيت الصيفي 2026 اعتبارًا من اليوم، وذلك من خلال تقديم الساعة 60 دقيقة، بحيث تصبح الساعة الواحدة صباحًا بدلًا من الثانية عشرة.
 

انتهاء التوقيت الصيفي رسميُا وإرجاع الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

ومن المقرر أن يستمر العمل بنظام التوقيت الصيفي 2026 لمدة ستة أشهر متواصلة، على أن ينتهي في الخميس الأخير من شهر أكتوبر، ليعود بعدها العمل مجددًا بالتوقيت الشتوي من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة.

ويُعد التوقيت الصيفي 2026 جزءًا من الإجراءات التنظيمية التي تستهدف الاستفادة من ساعات الإضاءة الطبيعية لأطول فترة ممكنة خلال فصل الصيف.

نهاية العمل بالتوقيت الشتوي رسميًا

كانت الحكومة قد بدأت تطبيق التوقيت الشتوي يوم الجمعة الموافق 31 أكتوبر 2025، من خلال تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة، بما يتناسب مع قصر ساعات النهار خلال فصل الشتاء.

واستمر العمل بالتوقيت الشتوي لمدة ستة أشهر كاملة، قبل أن يحين موعد العودة إلى التوقيت الصيفي 2026، وهو ما يجعل المواطنين مطالبين بضبط ساعاتهم قبل منتصف الليل.

ومع بدء العمل بـ التوقيت الصيفي 2026، ستتغير مواعيد العديد من الأنشطة اليومية والخدمات الإلكترونية والمواعيد الرسمية، لذلك من المهم التأكد من تحديث الساعة في جميع الأجهزة.
 

موعد التوقيت الصيفي

كيفية ضبط الساعة على التوقيت الصيفي 2026

يمكن للمواطنين ضبط الساعة يدويًا على أجهزة الحاسوب أو اللابتوب بسهولة عبر خطوات بسيطة لضمان مواكبة التوقيت الصيفي 2026، وهي:

  • فتح إعدادات الساعة على جهاز الكمبيوتر أو اللابتوب.
  • الضغط على خيار تغيير الوقت والتاريخ أو Change time and date.
  • تقديم الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل.
  • التأكد من حفظ التعديلات بعد ضبط التوقيت الجديد.

وفي معظم الهواتف الذكية، يتم تحديث التوقيت الصيفي 2026 تلقائيًا إذا كانت خاصية ضبط الوقت التلقائي مفعلة، لكن يفضل التأكد يدويًا لتجنب حدوث أي خطأ.

لماذا تطبق الحكومة التوقيت الصيفي؟

تسعى الحكومة من خلال تطبيق التوقيت الصيفي 2026 إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والتنظيمية، أبرزها ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة، عبر زيادة الاستفادة من ساعات النهار وتقليل الاعتماد على الإضاءة الصناعية.

كما يساهم التوقيت الصيفي 2026 في تقليل الضغط على شبكات الكهرباء خلال فترات الذروة، وهو ما يساعد على تحسين كفاءة التشغيل في القطاعات المختلفة، سواء الحكومية أو الخاصة.

العمل بنظام التوقيت الصيفي 2026 يمكن أن يدعم النشاط الاقتصادي من خلال زيادة ساعات العمل الفعلية في ضوء النهار، بما ينعكس إيجابًا على معدلات الإنتاجية.
 

أهمية ضبط الساعة قبل منتصف الليل

مع بدء العمل بـ التوقيت الصيفي 2026 رسميًا، يصبح من الضروري أن يحرص الجميع على ضبط الساعة، حتى لا يحدث أي ارتباك في مواعيد العمل أو الدراسة أو المواعيد الرسمية.

فأي تأخير في تعديل الساعة قد يؤدي إلى اختلاف في مواعيد الحضور والانصراف أو مواعيد القطارات والخدمات المختلفة، لذلك فإن معرفة موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 وضبط الأجهزة في الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية.

طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون
البطيخ
رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا
محمود سعد ولميس الحديدي
