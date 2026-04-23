غلق المحلات بعد التوقيت الصيفي.. هل يتغير الموعد؟

مع دخول التوقيت الصيفي حيز التنفيذ في مصر بداية من فجر الجمعة 24 أبريل 2026، يتساءل كثير من المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية عن مصير مواعيد غلق المحلات، وهل سيتم مدّها لتناسب تغيير الساعة أم ستبقى كما هي.

تطبيق التوقيت الصيفي

بدأت الحكومة العمل بالتوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل، لتصبح الواحدة صباحًا بدلًا من الثانية عشرة، ضمن خطة تستهدف تقليل استهلاك الكهرباء والاستفادة من ساعات النهار الأطول.

مواعيد الغلق كما هي دون تعديل

أكدت القرارات الحكومية استمرار العمل بالمواعيد الحالية دون أي تعديل مرتبط بالتوقيت الصيفي.

وبحسب القرارات السارية، تلتزم المحلات بالغلق يوميًا في تمام الساعة 11 مساءً، ويستمر هذا الموعد حتى 27 أبريل 2026، وهو الموعد المحدد لانتهاء القرار الاستثنائي.

خلفية القرار

يأتي الالتزام بغلق المحلات في هذا التوقيت ضمن حزمة إجراءات بدأت الحكومة تطبيقها منذ نهاية مارس الماضي، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، خاصة خلال فترات الذروة.

المواعيد في التوقيت الصيفي سابقًا

خلال العام الماضي، كانت مواعيد تشغيل الأنشطة المختلفة في التوقيت الصيفي كالتالي:

المحال والمولات التجارية: من 7 صباحًا حتى 11 مساءً، وتمتد حتى 12 منتصف الليل في عطلة نهاية الأسبوع.

من 7 صباحًا حتى 11 مساءً، وتمتد حتى 12 منتصف الليل في عطلة نهاية الأسبوع. المطاعم والكافيهات: من 5 صباحًا حتى 1 صباحًا، مع استمرار خدمات التوصيل طوال اليوم.

من 5 صباحًا حتى 1 صباحًا، مع استمرار خدمات التوصيل طوال اليوم. الورش داخل المناطق السكنية: من 8 صباحًا حتى 7 مساءً، مع استثناء الورش المرتبطة بالخدمات الضرورية.

كما تم استثناء بعض الأنشطة الحيوية مثل المخابز، الصيدليات، السوبر ماركت، والبقالة من مواعيد الغلق.

انتظار أي قرارات جديدة

في الوقت الحالي، يظل موعد غلق المحلات عند 11 مساءً هو المعتمد رسميًا، مع ترقب لأي قرارات قد تصدر خلال الأيام المقبلة لتعديل المواعيد بما يتماشى مع التوقيت الصيفي.