مدير فندق هولندي: عملت مع الموساد 15 عاما ضد البرنامج النووي الإيراني

كشفت تقارير صحفية هولندية عن تفاصيل مثيرة حول رجل أعمال كان يُعرف كمدير فندق ناجح في هولندا، قبل أن يتبين أنه عميل سري عمل لصالح جهاز الموساد لمدة 15 عاما، مستهدفا البرنامج النووي في إيران.



ووفقا لصحيفة "التلجراف"، فإن الرجل الذي استخدم اسما مستعارا "جوناثان مور"، عاش حياة مزدوجة، حيث جمع بين عمله المدني وإدارة عمليات استخباراتية معقدة، تضمنت تجنيد مصادر داخل دوائر حساسة، وجمع معلومات عن شخصيات بارزة في المجال النووي والعسكري الإيراني.



وبدأت رحلته منذ شبابه، مدفوعا باهتمام مبكر بإسرائيل، قبل أن ينتقل لاحقا للعمل ضمن شبكات سرية، مستفيدا من غطاءه كرجل أعمال للتواصل مع شخصيات إيرانية في أماكن مختلفة حول العالم.



كما أشارت التقارير إلى مشاركته في تطوير أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد العلاقات داخل إيران، وتحديد أهداف محتملة للتجنيد، فضلًا عن دوره في عمليات استخباراتية ساهمت في استهداف شخصيات مرتبطة بتهريب السلاح والبرنامج النووي.



وأكد "مور" في تصريحات نقلتها الصحيفة أنه لا يشعر بالندم، معتبرا أن نشاطه كان يهدف إلى "حماية المدنيين"، على حد وصفه، في واحدة من أبرز القصص التي تسلط الضوء على طبيعة العمل السري في الصراع الاستخباراتي بين إسرائيل وإيران.