سؤال غبي.. ترامب يكشف موقفه بشأن قصف إيران بالسلاح النووي

غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من سؤال أحد الصحفيين حول ما إذا كان يعتزم شن هجوم نووي ضد إيران.

وقال ترامب بغضب: "لا، لن أفعل. لسنا بحاجة إليه. لماذا أحتاجه؟ لماذا يُطرح سؤال غبي كهذا؟"، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

وأضاف الرئيس ترامب: "لماذا أستخدم سلاحًا نوويًا، وقد دمرناهم تمامًا، وبطريقة تقليدية جدًا، بدونه؟ لا، لن أستخدمه. لا ينبغي السماح لأي جهة باستخدام سلاح نووي أبدًا."

وأشار إلى أن واشنطن مستعدة للإجهاز على ما تبقي من الأهداف العسكرية في إيران إذا لم تبرم صفقة، مضيفا "لا نعرف من يتولى قيادة إيران حاليا بعد أن قضينا على أكثر من مستوي من قادتها".

وأوضح ترامب أن المستوي الثالث من القيادة في طهران يعيش حالة قلق شديد على مصيره.