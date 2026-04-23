قصف صاروخي.. حزب الله يدك تمركزات جيش الاحتلال بمنطقة بنت جبيل

زعم حزب الله أنه استهدف جرافة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة رأشف جنوب لبنان مساء اليوم، أثناء قيامها بهدم المنازل.

وفي بيان آخر، قال حزب الله إنه أطلق صواريخ على قوات إسرائيلية متمركزة في منطقة بنت جبيل.

ولم يصدر أي تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي على هذه الحوادث.

وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن جيش الاحتلال سيهدم جميع القرى الحدودية اللبنانية - باستثناء عدد من التجمعات المسيحية - على الرغم من إصرار القادة العسكريين على أن الجيش لا يدمر سوى البنية التحتية لحزب الله، والتي يقولون إنها غالباً ما تكون داخل منازل المدنيين.