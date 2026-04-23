بعد تصريحات ترامب.. أكسيوس يكشف عن تحرك إيراني خطير في مضيق هرمز

أفاد موقع أكسيوس، نقلاً عن مصدر أمريكي رسمي ومصدر مطلع على التفاصيل، أن الحرس الثوري الإيراني زرع ألغاماً إضافية في مضيق هرمز هذا الأسبوع.

ووفقاً للتقرير، عقب إحاطة إعلامية حول الموضوع، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة "تروث سوشيال" منشوراً زعم فيه أنه أمر البحرية الأمريكية "بإطلاق النار على أي قارب إيراني يزرع ألغاماً وتدميره".

وذكر التقرير أن هذه هي المرة الثانية التي تزرع فيها إيران ألغاماً في المضيق منذ اندلاع الحرب.

وادعى المصدر الأمريكي أن الولايات المتحدة على علم بعدد الألغام التي زرعتها إيران، لكنه لم يحدد العدد.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس إنه ربما يكون أقل شخص يتعرض لضغوط في تاريخ هذا المنصب، وسط تكهنات بأن الولايات المتحدة تسعى جاهدة لعقد اتفاق مع إيران لتجنب ارتفاع التكاليف.

وأوضح ترامب عبر حسابه بمنصة "تروث سوشيال" : "لديّ متسع من الوقت، لكن إيران لا تملك ذلك - الوقت ينفد".

وأشار الرئيس ترامب إلى أنه لن يُبرم أي اتفاق إلا عندما يكون مناسبًا ومفيدًا للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، بل وللعالم أجمع.