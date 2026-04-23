الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بنك الاستثمار الأوروبي يضخ 10 مليارات يورو لدعم الطاقة النظيفة في أوروبا

ناديا كالفينو،
أ ش أ
أ ش أ

قالت ناديا كالفينو، رئيسة مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي، إن أوروبا بحاجة إلى التحرر من اعتمادها على الوقود الأحفوري، مشيرة إلى أن هناك درسا واضحا من الغزو الروسي لأوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط.

جاء ذلك بعد موافقة مجلس إدارة مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي على تمويل إجمالي بقيمة 10 مليارات يورو، بما في ذلك ما يقرب من ملياري يورو لمبادرات تهدف إلى توسيع استثمارات أوروبا في الطاقة النظيفة، وضمان القدرة على تحمل التكاليف، وتعزيز القدرة التنافسية.

ووافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على قروض لدعم إنتاج طاقة الرياح البحرية في ألمانيا والطاقة الشمسية في إيطاليا، بالإضافة إلى تسريع استخدام مصادر الطاقة المتجددة من قِبل الشركات في النمسا.

كما يدعم التمويل تحسينات في ترشيد استهلاك الطاقة في أنظمة التدفئة في لاتفيا، وتحديثات لشبكة الكهرباء الهولندية لزيادة قدرة مصادر الطاقة المتجددة وتوسيع إمكانيات شحن المركبات الكهربائية.

ويأتي تعزيز الطاقة النظيفة وترشيد استهلاك الطاقة في الاتحاد الأوروبي في ظل أزمة إمدادات الطاقة خلال السنة الخامسة من الحرب الروسية على أوكرانيا، وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

ويدعم التمويل الجديد أولويات سياسة الاتحاد الأوروبي واستراتيجية المفوضية الأوروبية للاستثمار في الطاقة النظيفة اعتبارًا من مارس 2026.

وبموجب هاتين المبادرتين، ستعمل مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي مع المفوضية لتسريع انتقال أوروبا من الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة.

وإضافةً إلى ذلك، يغطي تمويلٌ جديدٌ بقيمة 8 مليارات يورو مشاريع في مجالات التنمية الحضرية، وتنافسية الأعمال، والنقل بالسكك الحديدية والطرق.

ووافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على تمويل مشاريع تشمل تجديد المدن في بلجيكا، وإنشاء طرق جديدة وتطوير الطرق القائمة في رومانيا، واستثمارات تجارية في بلغاريا وإيطاليا وإسبانيا.

كما وافق مجلس إدارة صندوق الاستثمار الأوروبي على اتفاقيات ضمان وتوريق جديدة لتوفير التمويل للشركات الأوروبية، وتعزيز القدرة التنافسية والتحول الرقمي.

ودعم الصندوق أيضاً استثمارات جديدة في الأسهم، بما في ذلك صناديق تركز على الأمن والدفاع والطاقة والمساواة بين الجنسين. بالإضافة إلى ذلك، أقرّ الصندوق ثماني عمليات ضمن مبادرة TechEU لتوسيع نطاق التمويل المتاح للمبتكرين الأوروبيين.

وخارج نطاق الاتحاد الأوروبي، وافق بنك الاستثمار الأوروبي على تمويل مشاريع زراعية في بنين، فضلاً عن توسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت عريض النطاق في جميع أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وتساهم هذه المبادرات في استراتيجية "البوابة العالمية" للاتحاد الأوروبي، وتعزز الشراكات القوية، وترفع صوت أوروبا عالمياً.

