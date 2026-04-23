صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الأهلي

تلقى الجهاز الفني لنادي بيراميدز صدمة قوية قبل المواجهة المرتقبة أمام النادي الأهلي، المقرر إقامتها على ملعب “الدفاع الجوي” ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وكتب الإعلامي أمير هشام عبر حسابه علي فيسبوك “أحمد سامي مدافع بيراميدز يغيب عن مواجهة الأهلي بعد حصوله على بطاقة صفراء أمام الزمالك”

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب، لتحدٍ صعب مع نظيره بيراميدز في إطار منافسات الجولة الرابعة بمجموعة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي فريقا الأهلي وبيراميدز يوم الإثنين الموافق 27 أبريل في تمام الساعة الثامنة مساء، وتنقل المباراة عبر شبكة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.