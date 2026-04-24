مهيب عبد الهادي: الدوري يقترب من مدرسة الفن والهندسة

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي علي فوز الزمالك علي نظيرة بيراميدز بهدف نظيف ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

و كتب مهيب عبد الهادي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:الدوري يقترب من مدرسة الفن والهندسة .

ويستعد الزمالك لمواجهة قوية أمام فريق إنبي، والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز.

وتحظى هذه المباراة بأهمية كبيرة، في ظل اشتعال المنافسة على لقب الدوري، حيث يسعى الزمالك لمواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على موقعه في صدارة جدول الترتيب، بينما يطمح إنبي إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفه في المسابقة.