لقاء يجمع الرئيس السيسي بنظيره الفرنسي.. وجدل فقهي بين أحمد كريمة وسعد الهلالي بشأن الخلع.. أخبار التوك شو

هل الخلع طلاق يحدد بثلاث مرات؟.. جدل فقهي بين أحمد كريمة وسعد الهلالي

أثارت تصريحات الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، جدلًا واسعًا عندما قال إن الخلع في الفقه الإسلامي يعد "فسخًا" وليس "طلاقًا"، مؤكدًا أنه لا يحتسب ضمن عدد الطلقات، على عكس الطلاق المعروف الذي يرتبط بعدد محدد.

كما قال الهلالي إن هذا الرأي هو أحد الأقوال الفقهية المعتبرة، موضحًا أنه ورد عن الإمام الشافعي في مذهبه القديم، كما يأخذ به فقهاء من الحنابلة، أن الرجل إذا خالع زوجته يمكنه الرجوع إليها مرة أخرى من خلال عقد زواج جديد، دون أن يُحسب ذلك من عدد الطلقات، لافتًا إلى أن الخلع لا يرتبط بعدد معين، وبالتالي يمكن أن يحدث أكثر من ثلاث مرات، مع إمكانية الرجوع بين الزوجين في كل مرة بعقد جديد.

صورة تذكارية لـ الرئيس السيسي مع المشاركين في الاجتماع العربي الأوروبي بقبرص| شاهد

التقطت صورة تذكارية جماعية، للرئيس عبد الفتاح السيسي، مع المشاركين في الاجتماع العربي الأوروبي بقبرص.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر الاجتماع التشاوري بين قادة عدد من الدول العربية ودول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.



وزير الحرب الأمريكي: لدى إيران فرصة لعقد صفقة جيدة

أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيت، أنه لدى إيران فرصة لعقد صفقة جيدة.

وأضاف وزير الحرب الأمريكي، أنه تم إرجاع 34 سفينة من مضيق هرمز حتى الآن، وأن حصار الموانئ الإيرانية سيستمر طالما استدعى الأمر.



ترحيب شديد.. لقاء يجمع الرئيسين السيسي ونظيره الفرنسي في القمة الأوروبية

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل انطلاق القمة الأوروبية، وكان بينهم ترحيب شديد.

هل تخزين الخبز في الفريزر يسبب السرطان؟.. خبيرة تغذية تحسم الجدل

علقت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة، على طرق تخزين الخبز وتأثيرها على جودته وقيمته الغذائية وحقيقة تسببه في مرض السرطان، مؤكدة أن تخزين الخبز في الفريزر يُعد حلًا عمليًا، لكنه قد يؤثر على الطعم والقوام مقارنة بالخبز الطازج.

وأضافت عبد الوهاب، خلال مداخلة هاتفية مع محمد جوهر ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن الطريقة المثلى لتخزين الخبز تعتمد على وضعه في أكياس محكمة الغلق ومخصصة للتجميد، مع تقسيمه إلى أجزاء صغيرة لتسهيل الاستخدام دون الحاجة لإعادة التسخين أكثر من مرة، وهو ما يحافظ على جودته لأطول فترة ممكنة.

الأرصاد: ارتفاع الحرارة أعلى من المعدل ورياح مثيرة للرمال غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم بقيم تتراوح بين درجتين و3 درجات أعلى من المعدلات الطبيعية، مع توقعات بنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة غدًا على أغلب الأنحاء.

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة خلال مداخلة هاتفية علي القناة الأولي، إن الطقس سيكون حارًا نهارًا على أغلب المحافظات، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، حيث تسجل درجات الحرارة في القاهرة نحو 30 درجة مئوية، بينما تصل إلى 35–36 درجة في الأقصر وأسوان.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة، أن الأجواء ليلًا تميل إلى البرودة، خاصة في الساعات المتأخرة والصباح الباكر، مع وجود شبورة مائية خفيفة على الطرق الزراعية والسريعة، لكنها لا تؤثر بشكل كبير على حركة المرور.

التوقيت الصيفي وتأثيره على استهلاك الكهرباء.. أرقام مفاجئة

كشف الدكتور أحمد الشناوي، خبير الطاقة، أن تطبيق التوقيت الصيفي يسهم بشكل واضح في تقليل استهلاك الكهرباء، من خلال الاستفادة من ساعات النهار الأطول وتقليل الاعتماد على الإضاءة الصناعية خلال فترات المساء، ما ينعكس بشكل مباشر على خفض استهلاك الطاقة.

وأضاف أحمد الشناوي، خلال مداخلة هاتفية مع محمد جوهر وحياة مقطوف ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن العديد من الدول حول العالم تطبق التوقيت الصيفي لنفس الغرض، مشيرًا إلى أن هذا النظام يساعد في تقليل الضغط على الشبكة الكهربائية، خاصة خلال ساعات الذروة التي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في الاستهلاك.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الجمعة 24 أبريل 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 52.66 جنيه

سعر الشراء: 51.56 جنيه

اليورو

سعر البيع: 61.59 جنيه

سعر الشراء: 61.46 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 71.13 جنيه

سعر الشراء: 70.97 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 14.04 جنيه

سعر الشراء: 14.01 جنيه

الدينار الكويتي

سعر البيع: 171.81 جنيه

سعر الشراء: 171.43 جنيه

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 24 أبريل.. عيار 21 بكام؟

يبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 24 أبريل 2026.

سعر الذهب اليوم



وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 6004 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 7005 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 8005 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 56040 جنيه.