الأرصاد: ارتفاع الحرارة أعلى من المعدل ورياح مثيرة للرمال غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم بقيم تتراوح بين درجتين و3 درجات أعلى من المعدلات الطبيعية، مع توقعات بنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة غدًا على أغلب الأنحاء.

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة خلال مداخلة هاتفية علي القناة الأولي، إن الطقس سيكون حارًا نهارًا على أغلب المحافظات، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، حيث تسجل درجات الحرارة في القاهرة نحو 30 درجة مئوية، بينما تصل إلى 35–36 درجة في الأقصر وأسوان.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة، أن الأجواء ليلًا تميل إلى البرودة، خاصة في الساعات المتأخرة والصباح الباكر، مع وجود شبورة مائية خفيفة على الطرق الزراعية والسريعة، لكنها لا تؤثر بشكل كبير على حركة المرور.

أمطار ورياح في مناطق محددة

وأشارت منار غانم، إلى فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من أقصى غرب البلاد، خاصة السلوم وسيوة ومطروح، مع نشاط للرياح قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة في هذه المناطق.

تحذير من طقس الغد

وحذرت الأرصاد من نشاط ملحوظ للرياح غدًا على معظم أنحاء الجمهورية، قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة لتتجاوز 32 درجة في القاهرة، قبل أن تعود للانخفاض مجددًا بداية من الأحد.

ونصحت بارتداء ملابس مناسبة لتقلبات الطقس، خاصة خلال فترات الليل، مع ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في المناطق التي تشهد أتربة، وارتداء الكمامات لمرضى الحساسية.