ترحيب شديد.. لقاء يجمع الرئيسين السيسي ونظيره الفرنسي في القمة الأوروبية

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل انطلاق القمة الأوروبية، وكان بينهم ترحيب شديد.

وصل قبل قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر الاجتماع التشاوري بين قادة عدد من الدول العربية ودول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مطار لارنكا الدولي، في مستهل زيارة يقوم بها إلى قبرص للمشاركة في اجتماع تشاوري بين قادة عدد من الدول العربية ودول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.

و كان في استقباله عند الوصول ميخائيل داميانوس، وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي، والسفير محمد زعزوع، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية قبرص، وأعضاء السفارة المصرية في نيقوسيا.