قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هنا يدفن ضياء العوضي.. آخر استعدادات الأسرة لاستقبال الجثمان قبيل دفنه
عاجل.. البحوث الفلكية تسجل هزة أرضية ثانية بقوة 5 درجات شمال مرسى مطروح
موعد الكسوف الكلي للشمس
في مستهل زيارته لقبرص.. الرئيس السيسي يصل مطار لارنكا الدولي
وزير الصحة : الاستثمار في التعليم يصنع مستقبل الرعاية الصحية
انطلاق الاحتفال بيوم تأسيس مدينة الإسكندرية بحضور المحافظ ووزير التعليم العالي
موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة
آلاف الأفدنة.. حرائق تلتهم الغابات في ولاية جورجيا
ضربوه بالكرسي.. القبض على شخصين تعديا على كلب حتى الموت بالشرقية
إيران.. استئناف الرحلات الخارجية في مطار الإمام خميني غدا باتجاه مسقط وإسطنبول
محللة سياسية: مسار الهدنة في لبنان مرتبط بتطورات الملف الإيراني والضغوط الأمريكية
في عيد تحريرها.. مشاهد مذلة لخروج الإسرائيليين من سيناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

من غزة ولبنان إلى حرب إيران.. ملفات شائكة على طاولة الرئيس السيسي والقادة الأوروبيين بنيقوسيا

تقرير أخبار البلد

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الأوروبية بقبرص، وسط توترات تشهدها المنطقة تسببت في أزمات اقتصادية عالمية.

تحمل القمة أهمية كبيرة لمصر وملفات التعاون مع أوروبا، وفي مقدمتها دعم الاقتصاد واحتواء أزمات المنطقة، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس السيسي في الاجتماع جاءت بدعوة من الرئيس نيكوس كريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، وأنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، في إطار التشاور القائم بين دول المنطقة والاتحاد الأوروبي حول التطورات الجيوسياسية الراهنة ومستجدات مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

رؤية مصر لسبل تحقيق التهدئة والاستقرار الإقليمي والدولي

ومن المقرر أن يُلقي الرئيس السيسي كلمة خلال الاجتماع يستعرض فيها رؤية مصر لسبل تحقيق التهدئة والاستقرار الإقليمي والدولي وتعزيز التعاون بين دول المنطقة ودول الاتحاد الأوروبي. كما سيعقد الرئيس السيسي عددًا من المقابلات الثنائية على هامش أعمال الاجتماع التشاوري.

وتستقبل قبرص أعمال القمة غير الرسمية لقادة الاتحاد الأوروبي، تزامناً مع رئاستها مجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2026.

وسينضم إلى قادة الاتحاد الأوروبي رؤساء دول وحكومات من عدة دول في الشرق الأوسط، بينهم قادة عرب في خطوة تهدف إلى تعزيز التقارب السياسي والاقتصادي بين الجانبين، وهي إحدى الأولويات الأساسية للرئاسة القبرصية الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وقال الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، في مؤتمر صحفي خلال زياته إلى القاهرة، الثلاثاء الماضي، إن هناك اجتماعا مهما في قبرص مع القادة الأوروبيين بحضور الرئيس السيسي لمناقشة العديد من القضايا والملفات.

تحمل القمة أهمية كبيرة لمصر في ظل تداعيات اقتصادية عالمية جراء توترات المنطقة، ومن المتوقع أن تتصدر حرب إيران ملفات أزمات المنطقة بجانب ملف الطاقة.

كما سيكون مطروحا على طاولة المفاوضات أيضا العدوان الإسرائيلي على لبنان، إضافة إلى الأزمات المتواصلة مثل حرب السودان وغزة وملف الهجرة غير الشرعية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد