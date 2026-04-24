الرئاسة القبرصية: مشاركة الرئيس السيسي بقمة نيقوسيا تكرس الشراكة الاستراتيجية

أكدت الرئاسة القبرصية للقاهرة الإخبارية، أنّ مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة نيقوسيا تكرس الشراكة الاستراتيجية مع مصر.

وأكدت الرئاسة القبرصية، أنّ مشاركة الرئيس المصري تمنح القمة زخما سياسيا ورسالة وحدة إقليمية، مشددة، على أنّ مصر شريك محوري في مواجهة التحديات الإقليمية.

وتابعت: «مشاركة مصر في قمة نيقوسيا تؤكد تنامي التنسيق مع أوروبا»، مؤكدة، أنّ دور مصري فاعل في دفع الحوار الإقليمي وتعزيز الاستقرار.

وذكرت، أنّ قمة نيقوسيا فرصة لتوحيد المواقف مع القاهرة، وأنّ مصر وقبرص تقودان مسار التعاون في شرق المتوسط، لافتةً، إلى أنّ مشاركة مصر تعكس أهميتها في معادلة الأمن الإقليمي.

وثمنت الرئاسة القبرصية الدور المصري في احتواء تداعيات الأزمات بالمنطقة.