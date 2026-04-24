هل تخزين الخبز في الفريزر يسبب السرطان؟.. خبيرة تغذية تحسم الجدل

علقت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة، على طرق تخزين الخبز وتأثيرها على جودته وقيمته الغذائية وحقيقة تسببه في مرض السرطان، مؤكدة أن تخزين الخبز في الفريزر يُعد حلًا عمليًا، لكنه قد يؤثر على الطعم والقوام مقارنة بالخبز الطازج.

وأضافت عبد الوهاب، خلال مداخلة هاتفية مع محمد جوهر ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن الطريقة المثلى لتخزين الخبز تعتمد على وضعه في أكياس محكمة الغلق ومخصصة للتجميد، مع تقسيمه إلى أجزاء صغيرة لتسهيل الاستخدام دون الحاجة لإعادة التسخين أكثر من مرة، وهو ما يحافظ على جودته لأطول فترة ممكنة.

وأوضحت أن تخزين الخبز لفترات طويلة لا يشكل خطرًا مباشرًا على الصحة، لكنه يؤدي إلى تغيرات في تركيب النشويات داخله، ما يؤثر على الطعم والقيمة الغذائية، لافتة إلى أن بعض هذه التغيرات قد تقلل من امتصاص الجسم للنشويات، وهو ما قد ينعكس بشكل غير مباشر على السعرات الحرارية، كما أنه تخزين الخبز في الثلاجة بالطريقة الصحيحة لا يسبب أمراض السرطان.

وأكدت أن تسخين الخبز أكثر من مرة أو تعرّضه للتحميص الزائد قد يؤدي إلى فقدان جزء من قيمته الغذائية، مشددة على ضرورة تجنب استهلاك الخبز الذي تظهر عليه علامات التلف مثل تغير الرائحة أو اللون، لأن ذلك يشير إلى احتمالية نمو بكتيريا ضارة.