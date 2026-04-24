نصائح للمواطنين بشأن تخزين الخبز.. تفاصيل

أكدت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بجامعة القاهرة، أن تخزين العيش لفترة في الثلاجة ثم بعد ذلك يتم إخراجه للتناول، يجعله يفقد طعمه ويكون هناك تغير فيه، لأنه يكون قد تجمد.



وقالت نهلة عبد الوهاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» ويقدمه محمد جوهر وأحمد دياب، إن ترك الخبز في الثلاجة لفترة لا يكون مضر لكن يفقده قيمته، وأن تخزين النشويات لفترة يجعل الجسم لا يتعرف عليها.

وأوضحت أن الجسم يتخلص من الخبز، الذي يكون مثلج ثم يتم تسخينه، وأن هذا النوع من العيش يجعل الشخص يفقد وزنه، وأنها تنصح بعدم تسخين الخبز، بدرجة عالية بعد إخراجه من الفريزر.

وأشارت إلى أنها تنصح بعدم تخزين الخبز لفترة طويلة، وأنها تصنح بأن يتأكد الشخص من صلاحية العيش قبل التناول ويتم شم رائحته.